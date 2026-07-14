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Thời sự quốc tế tối 14/7: Iran đáp trả khi ông Trump muốn thu “phí bảo vệ” Hormuz

Thứ Ba, 21:03, 14/07/2026
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VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 14/7 có các tin tức đáng chú ý: Ông Trump muốn thu “phí bảo vệ” eo biển Hormuz, Iran lập tức đáp trả; Nga cáo buộc "Liên minh tự nguyện" muốn kéo dài xung đột ở Ukraine; Pháp cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Aster...

Xem thêm: Iran tuyên bố bắn hạ UAV của Mỹ và toàn quyền kiểm soát eo Hormuz

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Mỹ và Iran tấn công nhau dữ dội, Tehran luật hóa việc kiểm soát eo Hormuz

VOV.VN - Giao tranh tiếp tục nổ ra ác liệt tại vùng Vịnh giữa quân đội Mỹ và các lực lượng vũ trang Iran trong ngày thứ 3 liên tiếp. Trong đó, Iran đã phóng nhiều tên lửa và máy bay không người lái tấn công loạt mục tiêu Mỹ tại 2 quốc gia khu vực, đáp trả đòn không kích quy mô lớn trước đó của Mỹ.

PV/VOV.VN
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