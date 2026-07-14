Thời sự quốc tế tối 14/7: Iran đáp trả khi ông Trump muốn thu “phí bảo vệ” Hormuz

Mỹ và Iran tấn công nhau dữ dội, Tehran luật hóa việc kiểm soát eo Hormuz

VOV.VN - Giao tranh tiếp tục nổ ra ác liệt tại vùng Vịnh giữa quân đội Mỹ và các lực lượng vũ trang Iran trong ngày thứ 3 liên tiếp. Trong đó, Iran đã phóng nhiều tên lửa và máy bay không người lái tấn công loạt mục tiêu Mỹ tại 2 quốc gia khu vực, đáp trả đòn không kích quy mô lớn trước đó của Mỹ.