Thời sự quốc tế tối 14/7: Iran đáp trả khi ông Trump muốn thu “phí bảo vệ” Hormuz

Xem thêm: Iran tuyên bố bắn hạ UAV của Mỹ và toàn quyền kiểm soát eo Hormuz
VOV.VN - Giao tranh tiếp tục nổ ra ác liệt tại vùng Vịnh giữa quân đội Mỹ và các lực lượng vũ trang Iran trong ngày thứ 3 liên tiếp. Trong đó, Iran đã phóng nhiều tên lửa và máy bay không người lái tấn công loạt mục tiêu Mỹ tại 2 quốc gia khu vực, đáp trả đòn không kích quy mô lớn trước đó của Mỹ.
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VOV.VN - Mỹ lần đầu tiên sử dụng phương tiện không người lái tấn công một chiều trên biển trong thực chiến, mở rộng năng lực tác chiến hàng hải trong chiến dịch không kích mới nhằm vào Iran.
VOV.VN - Mỹ lần đầu tiên sử dụng phương tiện không người lái tấn công một chiều trên biển trong thực chiến, mở rộng năng lực tác chiến hàng hải trong chiến dịch không kích mới nhằm vào Iran.
VOV.VN - Ông Trump thông báo Quốc hội Mỹ về việc nối lại xung đột với Iran, mở ra thời hạn 60 ngày mới cho chiến dịch quân sự.
VOV.VN - Ông Trump thông báo Quốc hội Mỹ về việc nối lại xung đột với Iran, mở ra thời hạn 60 ngày mới cho chiến dịch quân sự.
VOV.VN - Các cuộc tấn công của Iran nhằm vào nhiều mục tiêu tại Trung Đông được cho là nằm trong chiến lược mở rộng chiến tuyến khoảng 3.000 km để gia tăng sức ép lên Mỹ. Theo giới quan sát, động thái này có thể khiến Washington phải phân tán lực lượng phòng thủ trên nhiều mặt trận trong khu vực.
VOV.VN - Các cuộc tấn công của Iran nhằm vào nhiều mục tiêu tại Trung Đông được cho là nằm trong chiến lược mở rộng chiến tuyến khoảng 3.000 km để gia tăng sức ép lên Mỹ. Theo giới quan sát, động thái này có thể khiến Washington phải phân tán lực lượng phòng thủ trên nhiều mặt trận trong khu vực.