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Thời sự quốc tế tối 17/9: Ukraine tuyên bố tập kích trúng Su-24 Nga ở Crimea

Thứ Năm, 20:23, 17/09/2026
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VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 17/9: Ukraine tuyên bố tập kích trúng cường kích Su-24 ở Crimea; F-16 Ukraine thiếu tên lửa, phải dùng pháo đánh chặn mục tiêu Nga; Nga cáo buộc NATO diễn tập kịch bản phong tỏa Kaliningrad; Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt toàn diện Nga và Iran...

Xem thêm: USV Ukraine lần đầu giao chiến với xuồng vũ trang Nga ở Biển Đen

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Ukraine hé lộ chiến dịch phản công "Vivaldi" gần Lyman

VOV.VN - Lực lượng Ukraine đang tiến hành một loạt cuộc phản công ở phía Bắc thành phố Lyman, tỉnh Donetsk, trong chiến dịch mang mật danh “Vivaldi”. Những kết quả bước đầu, nếu được xác nhận, có thể gây trở ngại đáng kể cho kế hoạch kiểm soát toàn bộ Donbas của Nga.

PV/VOV.VN
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