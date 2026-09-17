Thời sự quốc tế tối 17/9: Ukraine tuyên bố tập kích trúng Su-24 Nga ở Crimea
Thứ Năm, 20:23, 17/09/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 17/9: Ukraine tuyên bố tập kích trúng cường kích Su-24 ở Crimea; F-16 Ukraine thiếu tên lửa, phải dùng pháo đánh chặn mục tiêu Nga; Nga cáo buộc NATO diễn tập kịch bản phong tỏa Kaliningrad; Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt toàn diện Nga và Iran...
VOV.VN - Lực lượng Ukraine đang tiến hành một loạt cuộc phản công ở phía Bắc thành phố Lyman, tỉnh Donetsk, trong chiến dịch mang mật danh “Vivaldi”. Những kết quả bước đầu, nếu được xác nhận, có thể gây trở ngại đáng kể cho kế hoạch kiểm soát toàn bộ Donbas của Nga.
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố một máy bay không người lái (UAV) tầm xa của nước này đã tấn công, phá hủy một kích MiG-29 của Ukraine ở ngoại ô thủ đô Kiev. Chiếc MiG-29 của Ukraine bị nhắm trúng ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Vasilkov thuộc vùng Kiev.
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố một máy bay không người lái (UAV) tầm xa của nước này đã tấn công, phá hủy một kích MiG-29 của Ukraine ở ngoại ô thủ đô Kiev. Chiếc MiG-29 của Ukraine bị nhắm trúng ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Vasilkov thuộc vùng Kiev.
VOV.VN - Ngày 16/9, Thủ tướng Séc Andrej Babiš đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời đối chiếu cách tiếp cận của châu Âu với các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin.
VOV.VN - Ngày 16/9, Thủ tướng Séc Andrej Babiš đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời đối chiếu cách tiếp cận của châu Âu với các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin.