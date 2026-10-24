Thời sự quốc tế tối 24/10: Israel chuẩn bị nguy cơ 'mất' viện trợ quân sự Mỹ
Thứ Bảy, 20:20, 24/10/2026
VOV.VN - Israel chuẩn bị cho nguy cơ 'mất' nguồn viện trợ quân sự từ Mỹ. Bộ tứ Trung Đông lên án Israel chiếm đóng lãnh thổ Palestine. Nga tuyên bố đàm phán 3 bên về Ukraine diễn ra vào nửa đầu tháng 11.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/10 tiếp tục để ngỏ khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran, trong bối cảnh cuộc chiến tại Trung Đông sắp bước sang tháng thứ tám và giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất kể từ khi xung đột bùng phát.
VOV.VN - Nhóm 4 quốc gia có nhiều ảnh hưởng tại khu vực và được ví như Bộ tứ Trung Đông mới là Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Pakistan và Ai Cập hôm qua đã ra tuyên bố cực lực lên án việc chiếm đóng của Israel đối với các vùng lãnh thổ của người Palestine, coi đó là nguồn cơn của mọi sự bất ổn trong khu vực.
VOV.VN - Nhóm 4 quốc gia có nhiều ảnh hưởng tại khu vực và được ví như Bộ tứ Trung Đông mới là Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Pakistan và Ai Cập hôm qua đã ra tuyên bố cực lực lên án việc chiếm đóng của Israel đối với các vùng lãnh thổ của người Palestine, coi đó là nguồn cơn của mọi sự bất ổn trong khu vực.
VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đang chuẩn bị tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Bờ Tây, sau vụ tấn công của các tay súng Palestine gần thành phố Hebron hôm 23/10 khiến 5 người Israel bị thương.
VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đang chuẩn bị tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Bờ Tây, sau vụ tấn công của các tay súng Palestine gần thành phố Hebron hôm 23/10 khiến 5 người Israel bị thương.
VOV.VN - Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb được đánh giá có thể đóng vai trò cầu nối giữa Mỹ, Ukraine và châu Âu trong các cuộc đàm phán về xung đột giữa Nga và Ukraine, nhờ mối quan hệ tốt với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
VOV.VN - Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb được đánh giá có thể đóng vai trò cầu nối giữa Mỹ, Ukraine và châu Âu trong các cuộc đàm phán về xung đột giữa Nga và Ukraine, nhờ mối quan hệ tốt với Tổng thống Mỹ Donald Trump.