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Thời sự quốc tế tối 27/08: Trung Quốc tìm kiếm 265 người mất tích vì lũ quét

Thứ Năm, 20:16, 27/08/2026
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VOV.VN - Cập nhật vụ lũ quét thảm khốc xảy ra tại huyện Cát Long, Khu tự trị Tây Tạng. Thảm họa khiến hàng trăm người thương vong và mất tích, buộc chính phủ Trung Quốc phải huy động hàng nghìn nhân sự cùng hàng trăm thiết bị để tiến hành chiến dịch cứu hộ quy mô lớn.

Xem thêm: Cập nhật lũ quét Nepal: 289 người chết, 826 người mất liên lạc sau trận lũ quét

PV/VOV.VN
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