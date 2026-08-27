Thời sự quốc tế tối 27/08: Trung Quốc tìm kiếm 265 người mất tích vì lũ quét
Thứ Năm, 20:16, 27/08/2026
VOV.VN - Cập nhật vụ lũ quét thảm khốc xảy ra tại huyện Cát Long, Khu tự trị Tây Tạng. Thảm họa khiến hàng trăm người thương vong và mất tích, buộc chính phủ Trung Quốc phải huy động hàng nghìn nhân sự cùng hàng trăm thiết bị để tiến hành chiến dịch cứu hộ quy mô lớn.
VOV.VN - Tại cuộc họp báo tổ chức hôm nay (27/8), quan chức Trung Quốc cho biết, số người mất tích trong vụ lũ quét và lở đất tại huyện Cát Long, Tây Tạng đã tăng lên 558 người, trong đó có 260 công dân nước ngoài.
VOV.VN - Tại cuộc họp báo tổ chức hôm nay (27/8), quan chức Trung Quốc cho biết, số người mất tích trong vụ lũ quét và lở đất tại huyện Cát Long, Tây Tạng đã tăng lên 558 người, trong đó có 260 công dân nước ngoài.
VOV.VN - Hơn 1.300 người, trong đó có ít nhất 500 người nước ngoài, vẫn đang mất tích sau trận lũ quét tại Nepal và khu vực Tây Tạng (Trung Quốc) hôm 26/8. Đến nay, hơn 160 người được xác nhận thiệt mạng, trong khi công tác cứu hộ đang được khẩn trương triển khai.
VOV.VN - Hơn 1.300 người, trong đó có ít nhất 500 người nước ngoài, vẫn đang mất tích sau trận lũ quét tại Nepal và khu vực Tây Tạng (Trung Quốc) hôm 26/8. Đến nay, hơn 160 người được xác nhận thiệt mạng, trong khi công tác cứu hộ đang được khẩn trương triển khai.