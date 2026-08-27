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Lũ quét Tây Tạng: Số người mất tích tăng lên 558, cứu nạn gặp nhiều khó khăn

Thứ Năm, 17:16, 27/08/2026
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VOV.VN - Tại cuộc họp báo tổ chức hôm nay (27/8), quan chức Trung Quốc cho biết, số người mất tích trong vụ lũ quét và lở đất tại huyện Cát Long, Tây Tạng đã tăng lên 558 người, trong đó có 260 công dân nước ngoài.

Cuộc họp báo về thảm họa lũ quét tại huyện Cát Long (Tây Tạng) bắt đầu bằng việc những người tham dự dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân. Tại cuộc họp báo, chính quyền địa phương cho biết, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 2 người, trong khi thảm họa đã cướp đi sinh mạng của 3 người, hiện vẫn còn 558 người mất tích.

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Hình ảnh từ trên cao về thảm họa lũ quét tại cửa khẩu Cát Long ở Tây Tạng ngày 26/8. Ảnh: CCTV News.

Theo ông Norbu Tsering, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy cứu hộ tại hiện trường, trong số những người mất tích có 260 người được xác định là công dân nước ngoài.

Các nhân viên ứng phó khẩn cấp, quân đội, đội ngũ kỹ thuật, nhà mạng viễn thông và các tổ chức cứu trợ đang khẩn trương điều động nhân sự, máy bay, thiết bị và vật tư đến hiện trường, trong bối cảnh lực lượng cứu hộ phải chạy đua với thời gian giữa địa hình hiểm trở, mưa kéo dài và nguy cơ cao xảy ra các thảm họa thứ cấp.

Ông Trần Hồng Kỳ, kỹ sư cấp cao của Trung tâm Hướng dẫn kỹ thuật về phòng ngừa và ứng phó thảm họa địa chất thuộc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết, hình ảnh từ khu vực xảy ra thảm họa cho thấy địa hình và điều kiện thủy văn tại đây vô cùng phức tạp. Thảm họa xảy ra tại điểm giao cắt giữa một khe núi chính và một khe núi nhánh, với chênh lệch độ cao hơn 3.000 mét. Ngoài ra, khu vực gần đỉnh núi còn có các sông băng và hồ băng.

Theo ông, công tác cứu hộ đang đối mặt với những khó khăn lớn trên 4 phương diện. “Thứ nhất, tính ổn định của khu vực sườn núi bị phá hủy tại nguồn phát sinh thảm họa chưa được xác định rõ ràng, gây khó khăn cho nỗ lực phòng ngừa các thảm họa thứ cấp. Thứ hai, các điều kiện thủy văn tại khe núi nhánh và thượng nguồn của khe núi chính chưa được làm rõ, cũng như chưa xác định được mức độ ổn định. Thứ ba, khu vực này nằm tại vùng hẻm núi cao, nơi tập trung dòng chảy. Thứ tư, do địa hình hẹp, các tuyến đường ra vào khu vực thảm họa cần được giám sát chặt chẽ để phòng tránh rủi ro sập sườn dốc, sạt lở đất và đá rơi”.

Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc đã huy động lực lượng cứu hộ khẩn cấp đến khu vực thảm hỏa để triển khai công tác cứu nạn và cứu trợ. Đến khoảng 8h sáng 27/8, nhóm cứu hộ đầu tiên gồm 141 người đã tới cửa khẩu Cát Long, trong khi một chiếc trực thăng Mi-171 được thiết kế chuyên dụng cho hoạt động ở vùng núi cao cũng đã tiếp cận được khu vực gặp nạn.

Tính đến sáng sớm nay, 601 lính cứu hỏa cùng 113 phương tiện đã được huy động và 325 nhân sự từ các đội cứu hộ kỹ thuật đã được điều động đến hiện trường.

Bên cạnh đó, 14 đội cứu hộ ở khu vực lân cận với tổng số 418 nhân sự đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng và có thể triển khai ngay lập tức để tăng cường lực lượng khi cần thiết.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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