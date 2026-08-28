Thời sự quốc tế tối 28/8: Rộ tin Nga có thể tấn công NATO, Điện Kremlin lên tiếng
Thứ Sáu, 19:49, 28/08/2026
VOV.VN - Bản tin Thời sự quốc tế tối 28/08 cập nhật những thông tin nóng hổi nhất, tâm điểm là việc Điện Kremlin vừa chính thức lên tiếng trước những tin đồn rộ lên về khả năng Nga có thể phát động tấn công vào lãnh thổ các quốc gia thành viên NATO.
VOV.VN - Một nhân chứng của Reuters cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ tại thủ đô Kiev của Ukraine, trong bối cảnh Nga tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Ukraine bằng máy bay không người lái và tên lửa lúc rạng sáng.
VOV.VN - Một nhân chứng của Reuters cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ tại thủ đô Kiev của Ukraine, trong bối cảnh Nga tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Ukraine bằng máy bay không người lái và tên lửa lúc rạng sáng.