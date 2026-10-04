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Thời sự quốc tế tối 4/10: Nga diễn tập tấn công "sở chỉ huy đối phương"

Chủ Nhật, 21:24, 04/10/2026
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VOV.VN - Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia. Mỹ tìm thấy mảnh vỡ máy bay cứu thương mất tích. Ông Zelensky cho rằng Ukraine sẽ gia tăng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga. Loạt tiêm kích và máy bay ném bom Nga diễn tập tấn công "sở chỉ huy đối phương" gần Kaliningrad.

Xem thêm: Triều Tiên tái khẳng định tăng cường năng lực răn đe hạt nhân

PV/VOV.VN
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