Thời sự quốc tế tối 4/10: Nga diễn tập tấn công "sở chỉ huy đối phương"
Chủ Nhật, 21:24, 04/10/2026
VOV.VN - Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia. Mỹ tìm thấy mảnh vỡ máy bay cứu thương mất tích. Ông Zelensky cho rằng Ukraine sẽ gia tăng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga. Loạt tiêm kích và máy bay ném bom Nga diễn tập tấn công "sở chỉ huy đối phương" gần Kaliningrad.
VOV.VN - Các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và Nga về chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang một thương vụ trị giá hàng chục tỷ USD liên quan các tài sản quốc tế của tập đoàn năng lượng Nga Lukoil, theo The New York Times.