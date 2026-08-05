Thời sự quốc tế tối 5/8:Triều Tiên cảnh báo phương án quân sự nhằm răn đe Nhật Bản
Thứ Tư, 19:43, 05/08/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 5/8 có các tin tức đáng chú ý: Triều Tiên cảnh báo phương án quân sự nhằm răn đe Nhật Bản; Cựu tổng tư lệnh Ukraine thừa nhận Kiev không có cơ hội gia nhập NATO; Ukraine ra mắt UAV đánh chặn Skazhenyi, tốc độ lên đến 365 km/h...
VOV.VN - Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết số lượng UAV hướng về thủ đô Nga đã tăng mạnh trong những tháng gần đây. Chính quyền thành phố đang phối hợp với Bộ Quốc phòng, mở rộng hệ thống cảnh báo và hỗ trợ các địa phương nâng cao năng lực đánh chặn UAV.
VOV.VN - Lực lượng Houthi ở Yemen vừa tuyên bố tập kích một tàu dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ. Đây là cuộc tấn công thứ 2 liên tiếp mà Houthi công bố trong chưa đầy 24 giờ, nhắm vào các mục tiêu của Saudi Arabia.
VOV.VN - Lực lượng Houthi ở Yemen vừa tuyên bố tập kích một tàu dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ. Đây là cuộc tấn công thứ 2 liên tiếp mà Houthi công bố trong chưa đầy 24 giờ, nhắm vào các mục tiêu của Saudi Arabia.