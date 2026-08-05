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Thời sự quốc tế tối 5/8:Triều Tiên cảnh báo phương án quân sự nhằm răn đe Nhật Bản

Thứ Tư, 19:43, 05/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 5/8 có các tin tức đáng chú ý: Triều Tiên cảnh báo phương án quân sự nhằm răn đe Nhật Bản; Cựu tổng tư lệnh Ukraine thừa nhận Kiev không có cơ hội gia nhập NATO; Ukraine ra mắt UAV đánh chặn Skazhenyi, tốc độ lên đến 365 km/h...

Xem thêm: Tàu ngầm Nga "mặc áo giáp” để đối phó UAV Ukraine

PV/VOV.VN
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