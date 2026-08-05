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Houthi tiếp tục tấn công tàu dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ

Thứ Tư, 17:25, 05/08/2026
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VOV.VN - Lực lượng Houthi ở Yemen vừa tuyên bố tập kích một tàu dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ. Đây là cuộc tấn công thứ 2 liên tiếp mà Houthi công bố trong chưa đầy 24 giờ, nhắm vào các mục tiêu của Saudi Arabia.

Thông báo công bố trên mạng xã hội của Houthi cho biết nhóm này đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công tàu chở dầu Wafa của Saudi Arabia tại khu vực cảng Yanbu, phía Bắc Biển Đỏ.

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Các tên lửa của lực lượng Houthi được giới thiệu trong một cuộc duyệt binh tháng 9/2023 (Ảnh: Reuters)

Ông Yahya Saree, người phát ngôn quân sự của Houthi khẳng định, đòn tập kích đã đánh trúng và gây hư hại cho tàu hàng của Riyadh. Cũng theo quan chức của Houthi, kể từ khi áp đặt phong tỏa hàng hải với các cảng và vùng biển của Saudi Arabia hôm 20/7, nhóm này đã tấn công tổng cộng 8 tàu của Riyadh. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Trước đó, chiều 4/8, Houthi cũng tuyên bố đã triển khai máy bay cảm tử tấn công một mục tiêu nhạy cảm bên trong sân bay Najran, phía Nam Saudi Arabia. Đòn tập kích nhằm đáp trả các hành vi xâm phạm không phận Yemen, do các UAV của Saudi Arabia tiến hành thời gian qua. Tuy nhiên, thông tin về cuộc tấn công của Houthi, cũng chưa được giới chức Saudi Arabia hay các nguồn độc lập xác nhận.

Căng thẳng giữa Saudi Arabia và Houthi bùng phát trở lại từ hôm 13/7, sau khi Chính phủ Yemen do Saudi Arabia hậu thuẫn, tấn công vào sân bay quốc tế Sanaa ở thủ đô Sanaa, để ngăn không cho máy bay Iran hạ cánh. Houthi cáo buộc đây là đòn tập kích do không quân Saudi Arabia thực hiện, nên tấn công trả đũa vào sân bay Abha ở phía Nam Saudi Arabia một ngày sau đó. Đến ngày 20/7, Houthi thông báo phong tỏa các cảng và vùng biển của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, đồng thời liên tiếp phát động các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí và tàu chở dầu của Riyadh.

Bá Thi/VOV-Cairo
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