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Thời sự quốc tế tối 5/9: Mỹ mở cuộc điều tra lớn do rò rỉ thông tin quân sự

Thứ Bảy, 22:29, 05/09/2026
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VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn cho thông tin mật là yếu tố sống còn để bảo vệ an ninh của nước Mỹ cũng như của các lực lượng binh lính đang đồn trú khắp thế giới.

PV/VOV.VN
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