Thời sự Quốc tế tối 8/9: Tàu hàng qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm
Thứ Ba, 19:21, 08/09/2026
VOV.VN - Thời sự Quốc tế tối 8/9 có những nội dung: Tàu hàng qua eo Bab el-Mandab tăng trở lại, qua eo Hormuz tiếp tục giảm; Giá xăng Mỹ lập kỷ lục trong dịp nghỉ lễ Lao động; Ông Donald Trump dọa cấm Bombardier của Canada bán máy bay tại Mỹ; Vì sao Triều Tiên gọi Freedom Edge là “cuộc thao luyện xâm lược”?...
VOV.VN - Ngày 6/9, Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn và gây tổn thất lớn hơn nếu Mỹ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào nước này, trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên tiếp diễn và căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng.
VOV.VN - Ngày 6/9, Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn và gây tổn thất lớn hơn nếu Mỹ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào nước này, trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên tiếp diễn và căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng.
VOV.VN - Iran từng “khuynh đảo” nền kinh tế toàn cầu bằng đòn phong tỏa eo biển yết hầu Hormuz. Nhưng hiện nay, dường như lá bài Hormuz này không còn nhiều hiệu nghiệm, nhất là khi Mỹ triển khai một chiến dịch kinh tế quy mô lớn chống lại quốc gia Tây Á này.
VOV.VN - Iran từng “khuynh đảo” nền kinh tế toàn cầu bằng đòn phong tỏa eo biển yết hầu Hormuz. Nhưng hiện nay, dường như lá bài Hormuz này không còn nhiều hiệu nghiệm, nhất là khi Mỹ triển khai một chiến dịch kinh tế quy mô lớn chống lại quốc gia Tây Á này.