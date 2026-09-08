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Thời sự Quốc tế tối 8/9: Tàu hàng qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm

Thứ Ba, 19:21, 08/09/2026
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VOV.VN - Thời sự Quốc tế tối 8/9 có những nội dung: Tàu hàng qua eo Bab el-Mandab tăng trở lại, qua eo Hormuz tiếp tục giảm; Giá xăng Mỹ lập kỷ lục trong dịp nghỉ lễ Lao động; Ông Donald Trump dọa cấm Bombardier của Canada bán máy bay tại Mỹ; Vì sao Triều Tiên gọi Freedom Edge là “cuộc thao luyện xâm lược”?...

Xem thêm: Iran sẵn sàng “đánh phủ đầu”, Mỹ thêm bài toán mới

PV/VOV.VN
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