Thời sự Quốc tế tối 9/11: Iran dỡ giới hạn tầm bắn tên lửa
Thứ Hai, 23:08, 09/11/2026
VOV.VN - Căng thẳng Trung Đông tiếp tục xuất hiện những diễn biến đáng lo ngại khi Iran tuyên bố dỡ bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa 2.000 km từng tự áp đặt, đồng thời phát tín hiệu sẵn sàng điều chỉnh học thuyết hạt nhân nếu cần thiết.
VOV.VN - Hôm 8/11 Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Mỹ cần chấp nhận đề xuất mới nhất của Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 8 tháng, nếu không muốn đối mặt với nguy cơ xung đột leo thang.