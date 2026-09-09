Thời sự quốc tế tối 9/9: Iran khai hỏa tên lửa vào đồng minh của Mỹ

Xem thêm: Siết Hormuz bằng “vùng cấm”, Iran đối mặt thách thức pháp lý
VOV.VN - Iran tuyên bố thu giữ một tàu lặn không người lái (drone ngầm) hiện đại của Mỹ tại eo biển Hormuz, đồng thời cho biết tên lửa đạn đạo nước này đã đánh trúng hai tàu khu trục Mỹ trong đợt trả đũa mới.
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VOV.VN - Iran sáng 9/9 thông báo đã phát động nhiều cuộc tấn công đáp trả việc quân đội Mỹ bắn chìm 5 tàu chở dầu của nước này. Trong số các mục tiêu bị tập kích có 8 tàu hàng tại eo biển Hormuz và 2 chiến hạm của Washington.
VOV.VN - Iran sáng 9/9 thông báo đã phát động nhiều cuộc tấn công đáp trả việc quân đội Mỹ bắn chìm 5 tàu chở dầu của nước này. Trong số các mục tiêu bị tập kích có 8 tàu hàng tại eo biển Hormuz và 2 chiến hạm của Washington.
VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 9/9: Mỹ tấn công tàu chở dầu, Iran cảnh báo đáp trả; Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm về giải quyết xung đột Ukraine Mỹ hướng tới nguồn khoáng sản của Venezuela sau dầu mỏ; Israel tiếp tục chiến dịch trấn áp quy mô lớn ở Bờ Tây...
VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 9/9: Mỹ tấn công tàu chở dầu, Iran cảnh báo đáp trả; Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm về giải quyết xung đột Ukraine Mỹ hướng tới nguồn khoáng sản của Venezuela sau dầu mỏ; Israel tiếp tục chiến dịch trấn áp quy mô lớn ở Bờ Tây...
VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, sáng 9/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu tăng phiên thứ tư liên tiếp, sau khi Iran thực hiện các cuộc tấn công mới nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang.
VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, sáng 9/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu tăng phiên thứ tư liên tiếp, sau khi Iran thực hiện các cuộc tấn công mới nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang.