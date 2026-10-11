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Nhiều hãng hàng không dừng bay đến thủ đô Riyadh của Saudi Arabia

Chủ Nhật, 06:44, 11/10/2026
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VOV.VN - Lo ngại trước nguy cơ tấn công từ lực lượng ở Yemen, nhiều hãng hàng không khu vực và quốc tế đã quyết định tạm dừng khai thác hoạt động bay tới thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

3 hãng hàng không mới nhất trong khu vực thông báo dừng bay đến và đi từ sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, là EgyptAir và Air Cairo của Ai Cập, cùng hãng Kuwait Airways của Kuwait. Trong đó, hãng Kuwait Airways đã hủy 2 chuyến bay đến và đi từ sân bay King Khalid trong ngày 10/10.

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Nhiều hãng dừng bay đến thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 7/10, hãng Lufthansa của Đức và Air India của Ấn Độ, cũng tiến hành bước đi tương tự, thông báo tạm dừng khai thác sân bay King Khalid ở Riyadh. Quyết định được các hãng đưa ra, sau khi lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành 3 cuộc tập kích tên lửa đạn đạo liên tiếp vào sân bay King Khalid trong cùng ngày khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có 1 phi công và 275 chuyến bay bị hủy.  

Bên cạnh quyết định dừng bay của các hãng hàng không, cơ quan đại diện ngoại giao ngoại nhiều nước cũng đưa ra khuyến cáo đặc biệt về tình hình an ninh ở thủ đô Riyadh, nhất là khu vực sân bay quốc tế King Khalid. Ngày 10/10, Đại sứ quán các nước Anh, Đức, Tây Ban Nha, Canada tại Saudi Arabia, đồng loạt khuyến cáo công dân các nước này tránh di chuyển tới sân bay King Khalid trong bối cảnh hiện nay.    

Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại hoạt động tấn công của Houthi, có thể khiến Diễn đàn Sáng kiến Đầu tư Tương lai (Future Investment Initiative - FII10), dự kiến diễn ra từ ngày 26-29/10 tới đây tại Riyadh, không thể tiến hành như kế hoạch.

Bá Thi/VOV-Cairo
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