Thời sự quốc tế trưa 14/9: Nga để ngỏ khả năng nối lại đàm phán 3 bên về Ukraine
Thứ Hai, 14:47, 14/09/2026
VOV.VN - Nga để ngỏ khả năng nối lại đàm phán ba bên về Ukraine trong tháng 10/2026, trong bối cảnh Liên minh châu Âu đang tìm cách tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và một số quốc gia đề nghị hỗ trợ tổ chức các cuộc đàm phán mới.
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/9 công bố hình ảnh cho thấy các máy bay không người lái (UAV) Geran-4 Seeker tấn công những địa điểm được cho là có liên quan đến quân đội Ukraine tại Kiev và Odessa trong đêm.
VOV.VN - Quan chức phụ trách chính sách trừng phạt hàng đầu của Ukraine dự kiến tới Washington trong tuần này nhằm vận động các thành viên Hạ viện Mỹ ủng hộ một dự luật trừng phạt quy mô lớn nhằm vào Nga.
VOV.VN - Quan chức phụ trách chính sách trừng phạt hàng đầu của Ukraine dự kiến tới Washington trong tuần này nhằm vận động các thành viên Hạ viện Mỹ ủng hộ một dự luật trừng phạt quy mô lớn nhằm vào Nga.