UAE sử dụng AI để phát hiện rào cản thương mại đối với nhà xuất khẩu



Thứ trưởng Bộ Ngoại thương UAE - ông Fahad Al-Gergawi cho biết, khi một sản phẩm gặp phải rào cản thương mại tại một thị trường nhất định, hệ thống này chỉ trong vài phút sẽ đề xuất các thị trường và công ty thay thế có thể tham gia vào thị trường đó.

Hệ thống này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của UAE, nhằm phát triển AI, điều mà ông Al-Gergawi mô tả là trọng tâm trong kế hoạch phát triển của đất nước.

UAE sử dụng AI để giúp các nhà xuất khẩu phản ứng nhanh với rào cản thương mại - Ảnh minh họa: Halal Việt Nam

Ngoài ra, ông Al-Gergawi nhấn mạnh, các Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện của nước này với các nước đối tác, được hình thành một phần do những dấu hiệu cho thấy chiến tranh thương mại sắp xảy ra. UAE dự định tiếp tục mở rộng các thỏa thuận thương mại song phương, đồng thời sử dụng AI để giúp các nhà xuất khẩu phản ứng nhanh chóng với thị trường.

Số liệu chính thức cho thấy, kim ngạch thương mại quốc tế phi dầu mỏ của UAE đạt khoảng 1.003 tỷ USD vào năm 2025, tăng 27% so với năm trước. Điều này có nghĩa là UAE còn thiếu khoảng 5% so với mục tiêu đặt ra cho năm 2031, sớm hơn 6 năm so với kế hoạch.