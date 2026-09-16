Thời sự quốc tế trưa 16/9: Mỹ phá hủy hai xuồng của Iran

Xem thêm: Nghị sĩ Cộng hòa đề nghị luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vì chiến tranh Iran
VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết, trong cuộc xung đột với Iran, Mỹ đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên, đó là phá hủy chương trình hạt nhân của Iran, và nhấn mạnh rằng, cuộc xung đột này sẽ bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác những tháng tới.
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VOV.VN - Báo cáo đầu tiên của cơ quan tổng thanh tra Bộ Chiến tranh Mỹ về cuộc chiến với Iran hé lộ quy mô thiệt hại đáng kể của Washington trong bốn tháng đầu xung đột.
VOV.VN - Báo cáo đầu tiên của cơ quan tổng thanh tra Bộ Chiến tranh Mỹ về cuộc chiến với Iran hé lộ quy mô thiệt hại đáng kể của Washington trong bốn tháng đầu xung đột.
VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 15/9 xác nhận đã nổ súng và phá hủy hai xuồng nhỏ của Iran mà Washington cáo buộc tìm cách chiếm một phương tiện mặt nước không người lái của Mỹ tại vùng Vịnh. Phía Iran đưa ra thông tin khác về vụ việc.
VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 15/9 xác nhận đã nổ súng và phá hủy hai xuồng nhỏ của Iran mà Washington cáo buộc tìm cách chiếm một phương tiện mặt nước không người lái của Mỹ tại vùng Vịnh. Phía Iran đưa ra thông tin khác về vụ việc.
VOV.VN - Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), ngày 15/9 công bố đánh giá cho biết cuộc chiến kéo dài hơn 6 tháng giữa Mỹ và Iran đã khiến Washington tốn khoảng 38 tỷ USD tính đến ngày 1/8, đồng thời có thể tiếp tục tăng thêm khoảng 3 tỷ USD mỗi tháng nếu xung đột kéo dài.
VOV.VN - Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), ngày 15/9 công bố đánh giá cho biết cuộc chiến kéo dài hơn 6 tháng giữa Mỹ và Iran đã khiến Washington tốn khoảng 38 tỷ USD tính đến ngày 1/8, đồng thời có thể tiếp tục tăng thêm khoảng 3 tỷ USD mỗi tháng nếu xung đột kéo dài.