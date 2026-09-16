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Chiến sự với Iran khiến Mỹ tốn 38 tỷ USD, có thể tăng thêm 3 tỷ USD mỗi tháng

Thứ Tư, 05:36, 16/09/2026
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VOV.VN - Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), ngày 15/9 công bố đánh giá cho biết cuộc chiến kéo dài hơn 6 tháng giữa Mỹ và Iran đã khiến Washington tốn khoảng 38 tỷ USD tính đến ngày 1/8, đồng thời có thể tiếp tục tăng thêm khoảng 3 tỷ USD mỗi tháng nếu xung đột kéo dài. 

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, phần lớn chi phí phát sinh từ việc Mỹ sử dụng nhanh chóng các loại đạn dược và tên lửa trong chiến dịch quân sự chống Iran. Cơ quan ngân sách phi đảng phái của Quốc hội Mỹ ước tính có thể mất khoảng 5 năm để bổ sung lại kho vũ khí đã bị tiêu hao.

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Ảnh: Hải quân Mỹ

Báo cáo cũng cảnh báo chiến sự với Iran có thể làm lạm phát tại Mỹ tăng thêm khoảng 0,5 điểm phần trăm trong 3 tháng đầu năm 2027, chủ yếu do giá năng lượng tăng và gián đoạn vận chuyển qua các tuyến hàng hải chiến lược, trong đó có eo biển Hormuz.

Các chi phí được CBO tính toán bao gồm hoạt động quân sự từ khi chiến dịch bắt đầu cuối tháng 2 đến ngày 1/8. Con số này không bao gồm chi phí của các cuộc tấn công gần đây nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz, các cuộc tấn công vào căn cứ của Mỹ trong khu vực cũng như chi phí vay nợ để tài trợ cho chiến tranh.

CBO cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ không hợp tác với các kiểm toán viên tài chính của Quốc hội trong quá trình đánh giá. Vì vậy, cơ quan này chủ yếu dựa vào các nguồn dữ liệu công khai để đưa ra ước tính. Mức chi phí 38 tỷ USD mà CBO công bố gần tương đương con số 37,5 tỷ USD mà Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đưa ra tại một phiên điều trần Thượng viện ngày 21/7.

Báo cáo được thực hiện theo đề nghị của Hạ nghị sĩ Brendan Boyle, thành viên Dân chủ hàng đầu tại Ủy ban Ngân sách Hạ viện. Ông Boyle cho rằng cuộc chiến không chỉ gây tổn thất về nhân mạng mà còn khiến người nộp thuế Mỹ phải gánh hàng chục tỷ USD chi phí và tiếp tục làm tăng giá cả.

Nhà Trắng bảo vệ các hoạt động quân sự của Tổng thống Donald Trump, cho rằng đây là hành động cần thiết nhằm ngăn Iran đe dọa lợi ích của Mỹ. Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly khẳng định quân đội Mỹ vẫn có đủ đạn dược và kho dự trữ để phục vụ các mục tiêu chiến lược của Tổng thống.

Báo cáo của CBO được công bố sau khi Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cảnh báo việc sử dụng lượng lớn đạn dược trong chiến dịch chống Iran đã gây ra tình trạng thiếu hụt kho dự trữ chiến lược và làm lộ rõ các điểm nghẽn trong năng lực sản xuất, bổ sung vũ khí.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định quân đội Mỹ vẫn đủ khả năng tiếp tục chiến đấu nếu cần. Tổng thống Trump ngày 14/9 bác bỏ những lo ngại trong báo cáo của Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng, trong khi các chỉ huy quân sự Mỹ nói lực lượng Mỹ vẫn sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.

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37,5 tỷ USD chi phí chiến tranh Iran đặt chính quyền Mỹ trước sức ép kép

VOV.VN - Chi phí cuộc chiến của Mỹ tại Iran đã lên tới 37,5 tỷ USD, trong khi xung đột tiếp tục kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Con số này đang đặt chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước sức ép ngày càng lớn, từ những câu hỏi tại Quốc hội cho đến phản ứng của người dân ngay bên ngoài đồi Capitol.

Quang Trung/VOV-Washington
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