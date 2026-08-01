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Thời sự quốc tế trưa 1/8: Tiêm kích tàng hình F-35B của Mỹ gặp nạn

Thứ Bảy, 14:09, 01/08/2026
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VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 1/8: Tiêm kích tàng hình F-35B của Thủy quân Lục chiến Mỹ gặp nạn. Iran tuyên bố eo Hormuz không thể lưu thông. Kênh đào Suez đối mặt nguy cơ mới sau vụ tấn công bằng UAV ở Ai Cập. Houthi chặn 8 tàu dầu của Saudi Arabia.

Xem thêm: Ngoại trưởng Iran: Mỹ bội hứa khiến xung đột kéo dài

PV/VOV.VN
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