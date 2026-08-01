Thời sự quốc tế trưa 1/8: Tiêm kích tàng hình F-35B của Mỹ gặp nạn

Xem thêm: Ngoại trưởng Iran: Mỹ bội hứa khiến xung đột kéo dài
VOV.VN - Tehran khẳng định đã phá huỷ 6 máy bay của Mỹ. Trong đó, tiếp tục mở nhiều cuộc tấn công dữ dội vào các căn cứ Mỹ trong khu vực.
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VOV.VN - Kho dự trữ tên lửa Mỹ (đặc biệt là tên lửa đánh chặn) đang suy giảm đáng kể sau nhiều tháng xung đột với Iran, buộc Lầu Năm Góc phải xem xét lại chiến lược quân sự và đề nghị Quốc hội cấp thêm 18,2 tỷ USD để bổ sung các loại vũ khí chủ lực.
VOV.VN - Kho dự trữ tên lửa Mỹ (đặc biệt là tên lửa đánh chặn) đang suy giảm đáng kể sau nhiều tháng xung đột với Iran, buộc Lầu Năm Góc phải xem xét lại chiến lược quân sự và đề nghị Quốc hội cấp thêm 18,2 tỷ USD để bổ sung các loại vũ khí chủ lực.
VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Trại David ngày 1/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang mất dần niềm tin vào tiến trình đàm phán với Iran, đồng thời cảnh báo Washington sẽ có phản ứng rất mạnh nếu các nỗ lực ngoại giao không đạt được kết quả.
VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Trại David ngày 1/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang mất dần niềm tin vào tiến trình đàm phán với Iran, đồng thời cảnh báo Washington sẽ có phản ứng rất mạnh nếu các nỗ lực ngoại giao không đạt được kết quả.
VOV.VN - Iran chiều 31/8 thông báo eo Hormuz không thể lưu thông ở thời điểm hiện tại. Nguyên nhân là do quân đội Mỹ tiếp tục các hành vi gây hấn trong khu vực.
VOV.VN - Iran chiều 31/8 thông báo eo Hormuz không thể lưu thông ở thời điểm hiện tại. Nguyên nhân là do quân đội Mỹ tiếp tục các hành vi gây hấn trong khu vực.