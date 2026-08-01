Thời sự quốc tế trưa 1/8: Tiêm kích tàng hình F-35B của Mỹ gặp nạn

Mỹ đang mất dần niềm tin vào đàm phán với Iran

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Trại David ngày 1/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang mất dần niềm tin vào tiến trình đàm phán với Iran, đồng thời cảnh báo Washington sẽ có phản ứng rất mạnh nếu các nỗ lực ngoại giao không đạt được kết quả.