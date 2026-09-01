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Thời sự quốc tế trưa 1/9: Tổng thống Putin gửi thông điệp mới về hòa bình Ukraine

Thứ Ba, 14:31, 01/09/2026
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VOV.VN - Ông Putin gửi thông điệp mới về hòa bình Ukraine. Ấn Độ ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới hòa bình Ukraine. Ukraine gấp rút vận động Quốc hội Mỹ siết vòng vây trừng phạt Nga. Tên lửa Zircon của Nga lộ thông số mới, Ukraine đánh giá bất ngờ.

Xem thêm: Ông Putin gửi thông điệp mới về hòa bình Ukraine

PV/VOV.VN
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