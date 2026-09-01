Thời sự quốc tế trưa 1/9: Tổng thống Putin gửi thông điệp mới về hòa bình Ukraine
Thứ Ba, 14:31, 01/09/2026
VOV.VN - Ông Putin gửi thông điệp mới về hòa bình Ukraine. Ấn Độ ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới hòa bình Ukraine. Ukraine gấp rút vận động Quốc hội Mỹ siết vòng vây trừng phạt Nga. Tên lửa Zircon của Nga lộ thông số mới, Ukraine đánh giá bất ngờ.
VOV.VN - Quan chức phụ trách chính sách trừng phạt hàng đầu của Ukraine dự kiến tới Washington trong tuần này nhằm vận động các thành viên Hạ viện Mỹ ủng hộ một dự luật trừng phạt quy mô lớn nhằm vào Nga.
VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Iran tấn công 3 căn cứ Mỹ, cảnh báo giáng đòn đau đớn; Nga nêu điều kiện diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Putin - Trump - Zelensky
VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Iran tấn công 3 căn cứ Mỹ, cảnh báo giáng đòn đau đớn; Nga nêu điều kiện diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Putin - Trump - Zelensky