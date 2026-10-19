THẾ GIỚI Thời sự quốc tế trưa 19/10: Ông Trump công khai ủng hộ ông Netanyahu tái đắc cử Thứ Hai, 14:47, 19/10/2026 Copy link thành công! VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khi chính thức tuyên bố ủng hộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tái đắc cử trong cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới. Thỏa thuận dầu diesel với Nga gây sóng gió, ông Trump chỉ trích châu Âu VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc châu Âu chi hàng trăm tỷ USD mua năng lượng từ Nga, trong khi chỉ trích quyết định của ông về thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Moscow. Xem thêm: Phản ứng của Ukraine sau khi ông Trump thông báo lệnh ngừng bắn năng lượng PV/VOV.VN Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên Thêm VOV trên Google Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.