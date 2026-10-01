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Vụ tấn công máy bay Flydubai: Phi công Ấn Độ được ca ngợi như người hùng

Thứ Năm, 15:08, 01/10/2026
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VOV.VN - Cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar được lãnh đạo Ấn Độ, Israel và Mỹ ca ngợi như một người hùng sau khi chống trả vụ tấn công trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai, từ Dubai tới Tel Aviv, Israel, ngày 30/9.

 

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ niềm tự hào về cơ trưởng Smit Machchhar, đồng thời chúc anh sớm bình phục. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi lòng dũng cảm của phi công người Ấn Độ, khẳng định hành động của cơ trưởng đã giúp cứu sống 174 người. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng gọi Machchhar là “anh hùng” sau khi được phía Israel thông tin về vụ việc.

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Đại úy Smit Machchhar, cơ trưởng chuyến bay FZ1073. (Ảnh: NDTV)

Theo thông tin từ ban đầu, trên chuyến bay FZ1073, cơ phó người Oman bị cáo buộc đâm cơ trưởng và tìm cách làm rơi máy bay. Dù bị thương nặng, cơ trưởng người Ấn Độ vẫn chống cự, mở cửa buồng lái để hành khách cùng phi hành đoàn khống chế nghi phạm.

Phi hành đoàn sau đó giành lại quyền kiểm soát máy bay, chuyển hướng và hạ cánh an toàn tại sân bay Tabuk, tây bắc Saudi Arabia. Cơ phó của chuyến bay đã bị giới chức Saudi Arabia bắt giữ để thẩm vấn. Động cơ và diễn biến vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Riyadh cho biết cơ trưởng Machchhar đang được điều trị tại bệnh viện ở Tabuk, sức khỏe ổn định. Cơ quan này đang liên lạc với gia đình phi công và phối hợp với chính quyền sở tại để hỗ trợ. Theo hồ sơ nghề nghiệp, cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar có hơn 13 năm kinh nghiệm lái Boeing 737, với khoảng 9.750 giờ bay. Trước khi gia nhập Flydubai, anh từng làm việc 11 năm tại SpiceJet, đảm nhiệm vai trò cơ trưởng huấn luyện.

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Ông Trump nói viên cơ phó trên máy bay Flydubai có thể là “khủng bố”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/9 cho biết ông đã trao đổi “rất kỹ” với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về vụ việc xảy ra trên một chuyến bay của hãng Flydubai đang trong lộ trình tới Israel. Ông nhận định viên cơ phó có thể là “một kẻ khủng bố” hoặc “một kẻ tâm thần”.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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