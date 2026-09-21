Thời sự quốc tế trưa 21/9: Ukraine tiến hành cuộc tập kích UAV lớn nhất vào Nga
Thứ Hai, 14:32, 21/09/2026
VOV.VN - Ukraine tiến hành cuộc tập kích máy bay không người lái lớn nhất vào Nga. Phòng không Nga đánh chặn 338 máy bay không người lái áp sát Moscow. Kết quả sơ bộ bầu cử Duma Nga: Đảng Nước Nga Thống nhất dẫn đầu.
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pháp ngày 20/9 cho biết nước này sẽ triệu tập đại sứ Iran và có những biện pháp đáp trả thích đáng sau khi chính quyền Iran niêm phong một trung tâm ngôn ngữ Pháp trực thuộc Đại sứ quán tại Tehran.
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pháp ngày 20/9 cho biết nước này sẽ triệu tập đại sứ Iran và có những biện pháp đáp trả thích đáng sau khi chính quyền Iran niêm phong một trung tâm ngôn ngữ Pháp trực thuộc Đại sứ quán tại Tehran.