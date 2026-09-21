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Thời sự quốc tế trưa 21/9: Ukraine tiến hành cuộc tập kích UAV lớn nhất vào Nga

Thứ Hai, 14:32, 21/09/2026
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VOV.VN - Ukraine tiến hành cuộc tập kích máy bay không người lái lớn nhất vào Nga. Phòng không Nga đánh chặn 338 máy bay không người lái áp sát Moscow. Kết quả sơ bộ bầu cử Duma Nga: Đảng Nước Nga Thống nhất dẫn đầu.

Xem thêm: Ukraine lần đầu triển khai bộ đôi Flamingo - Pelican tấn công Moscow

PV/VOV.VN
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