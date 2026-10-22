Thời sự quốc tế trưa 22/10: Ông Zelensky phát tín hiệu đóng băng chiến tuyến Nga
Thứ Năm, 14:33, 22/10/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 22/10 có những diễn biến sau: Ông Zelensky bất ngờ phát tín hiệu đóng băng chiến tuyến với Nga; Nga sẵn sàng tham gia vòng đàm phán hòa bình mới với Ukraine vào tháng 11; Ngoại trưởng Rubio: Ukraine sẽ không còn là quốc gia có chủ quyền nếu thiếu Mỹ...
VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết chuyến tàu chở 40.000 tấn dầu diesel của Nga dự kiến rời cảng ngày 22/10 để tới Mỹ. Moscow cũng kỳ vọng khôi phục hoàn toàn việc xuất khẩu dầu diesel vào cuối năm nay.
VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết chuyến tàu chở 40.000 tấn dầu diesel của Nga dự kiến rời cảng ngày 22/10 để tới Mỹ. Moscow cũng kỳ vọng khôi phục hoàn toàn việc xuất khẩu dầu diesel vào cuối năm nay.
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/10 đã nói với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff rằng, Moscow về nguyên tắc sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán vào tháng 11 với Ukraine và Mỹ về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/10 đã nói với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff rằng, Moscow về nguyên tắc sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán vào tháng 11 với Ukraine và Mỹ về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.