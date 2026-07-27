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Tổng thống Putin cảnh báo Ukraine có thể mất thêm các vùng lãnh thổ

Thứ Hai, 11:27, 27/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Ukraine cuối cùng sẽ mất các vùng lãnh thổ phía Tây từng thuộc Ba Lan, Hungary và Romania, đồng thời khẳng định các tàu chiến cỡ lớn vẫn sẽ là lực lượng nòng cốt của Hải quân Nga.

Phát biểu tại cuộc gặp với các quân nhân Hải quân Nga hôm 26/7, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Ukraine "sớm hay muộn" sẽ mất các vùng lãnh thổ phía Tây mà ông nói từng thuộc Ba Lan, Hungary và Romania.

"Tôi tin rằng sớm hay muộn Ukraine sẽ mất các vùng lãnh thổ phía Tây, những vùng đất từng thuộc Ba Lan, Hungary và Romania. Điều đó có thể không xảy ra vào ngày mai hay ngày kia. Có thể mất một năm, hai năm, 10 năm hoặc 15 năm, nhưng lịch sử cuối cùng sẽ đưa mọi thứ trở về đúng vị trí của nó", ông Putin nói.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Ukraine sẽ sớm mất thêm các vùng lãnh thổ. Ảnh: Reuters

Cũng tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Nga cho rằng Moscow từng là bên duy nhất bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, nhưng Kiev đã lựa chọn coi Nga là đối thủ.

Liên quan đến định hướng phát triển lực lượng hải quân, Tổng thống Nga khẳng định các tàu chiến cỡ lớn sẽ tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong sức mạnh tác chiến của Hải quân Nga. Nhà lãnh đạo Nga cho biết điều này không chỉ áp dụng đối với các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo liên lục địa mà còn đối với các tàu mặt nước như khinh hạm, tuần dương hạm và các lớp tàu chiến khác.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp và các bên vẫn duy trì lập trường đối lập về các vấn đề lãnh thổ cũng như triển vọng giải quyết cuộc xung đột.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc họp với quyền Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tư lệnh quân đội nước này về các mục tiêu tấn công mới nhằm vào Nga. Sau cuộc họp, ông Zelensky cho biết các mục tiêu tấn công ưu tiên đã được cập nhật, tùy theo tác động thực tế đối với Nga, nhằm gây áp lực tầm xa để buộc Moscow hướng tới con đường ngoại giao.

Theo Tổng thống Ukraine, các mục tiêu tấn công giờ đây nằm ở sâu hơn trong lãnh thổ Nga vì Kiev đã tăng được tầm tấn công của vũ khí lên 3.000km và hơn thế nữa; nhấn mạnh thêm rằng thiết bị bay không người lái của Ukraine đã có thể tấn công các mục tiêu ở vùng Ural, Siberia và các khu vực khác ở cách xa Moscow.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn hôm 24/7, Tổng thống Zelensky tiếp tục khẳng định Ukraine chưa từ bỏ mục tiêu giành được chiến thắng trên tiền tuyến, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo vệ sinh mạng của con người.

"Một thỏa thuận hòa bình sẽ luôn tốt hơn việc giành được chiến thắng sau 10 - 20 năm và đánh mất người dân. Chúng tôi sẽ theo đuổi một nền hòa bình công bằng trong khi tiếp tục bảo vệ đất nước và nhân dân của mình", ông Zelensky nói.

Giang Bùi/VOV.VN
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