Thời sự quốc tế trưa 28/10: Cử tri Israel giáng đòn mạnh vào Thủ tướng Netanyahu

VOV.VN - Ông Trump tuyên bố Mỹ cần dừng chiến dịch hạ sát lãnh đạo Iran để xác định đối tác đàm phán, trong bối cảnh Washington và Tehran tiếp tục đối đầu về quân sự và hạt nhân.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s
VOV.VN - Mỹ đang chuẩn bị phương án mở chiến dịch quân sự ngắn ngày nhưng cường độ cao vào Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhằm gia tăng sức ép buộc Tehran trở lại bàn đàm phán.
VOV.VN - Mỹ đang chuẩn bị phương án mở chiến dịch quân sự ngắn ngày nhưng cường độ cao vào Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhằm gia tăng sức ép buộc Tehran trở lại bàn đàm phán.
VOV.VN - Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei tái khẳng định các điều kiện của Tehran để chấm dứt xung đột với Mỹ, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao trong khu vực được đẩy mạnh nhằm ngăn nguy cơ giao tranh bùng phát trở lại tại Vịnh Ba Tư.
VOV.VN - Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei tái khẳng định các điều kiện của Tehran để chấm dứt xung đột với Mỹ, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao trong khu vực được đẩy mạnh nhằm ngăn nguy cơ giao tranh bùng phát trở lại tại Vịnh Ba Tư.
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 27/10 đã đề cập đến khả năng biến Venezuela thành tiểu bang thứ 51 của nước Mỹ. Ông nói đùa rằng quốc gia Nam Mỹ giàu dầu mỏ này cuối cùng có thể bầu ra một thống đốc thay vì một tổng thống.
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 27/10 đã đề cập đến khả năng biến Venezuela thành tiểu bang thứ 51 của nước Mỹ. Ông nói đùa rằng quốc gia Nam Mỹ giàu dầu mỏ này cuối cùng có thể bầu ra một thống đốc thay vì một tổng thống.
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 26/10 tiếp tục chiến dịch vận động nước rút tại bang Mississippi, trong bối cảnh đảng Cộng hòa đối mặt với nhiều thách thức trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực tại Quốc hội Mỹ và cơ quan lập pháp các bang.
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 26/10 tiếp tục chiến dịch vận động nước rút tại bang Mississippi, trong bối cảnh đảng Cộng hòa đối mặt với nhiều thách thức trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực tại Quốc hội Mỹ và cơ quan lập pháp các bang.
VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hamid Ghanbari cho biết Nga có thể hỗ trợ Iran giảm phụ thuộc vào các cảng phía Nam, đồng thời trở thành nhà cung hàng hóa thiết yếu và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại giữa hai nước.
VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hamid Ghanbari cho biết Nga có thể hỗ trợ Iran giảm phụ thuộc vào các cảng phía Nam, đồng thời trở thành nhà cung hàng hóa thiết yếu và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại giữa hai nước.