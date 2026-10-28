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Thời sự quốc tế trưa 28/10: Cử tri Israel giáng đòn mạnh vào Thủ tướng Netanyahu

Thứ Tư, 15:26, 28/10/2026
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VOV.VN - Cử tri Israel vừa giáng đòn mạnh vào Thủ tướng Benjamin Netanyahu, khi các cuộc thăm dò sau bầu cử cho thấy họ trao cho các đối thủ của ông đa số đáng kể tại quốc hội khóa mới.

PV/VOV.VN
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