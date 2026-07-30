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Pakistan bác bỏ thông tin cho phép vận chuyển tên lửa của Trung Quốc tới Iran

Thứ Năm, 05:53, 30/07/2026
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VOV.VN - Hôm qua (29/7), quân đội Pakistan đã bác bỏ thông tin cho rằng nước này sẽ cho phép quá cảnh lô hệ thống tên lửa phòng không của Trung Quốc chuyển tới Iran, khẳng định đây là những cáo buộc vô căn cứ.


Phát biểu trước truyền thông, đại diện quân đội Pakistan khẳng định, mọi đồn đoán về việc nước này hỗ trợ vận chuyển số vũ khí nói trên đều “vô căn cứ và không có cơ sở”, đồng thời nhấn mạnh nước này kiên quyết bác bỏ các thông tin đang được lan truyền.

Tuyên bố của Pakistan được đưa ra sau khi một số hãng truyền thông quốc tế và khu vực, dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, Iran dự kiến sẽ tiếp nhận lô 400 hệ thống tên lửa phòng không vác vai đầu tiên do Trung Quốc cung cấp trong vài tuần tới, nhằm từng bước khôi phục năng lực phòng thủ sau các cuộc xung đột với Mỹ.

pakistan bac bo thong tin cho phep van chuyen ten lua cua trung quoc toi iran hinh anh 1
Pakistan kiên quyết bác bỏ các thông tin đang được lan truyền - Ảnh minh họa: X

Theo các nguồn tin này, lô hàng dự kiến được vận chuyển từ thành phố Urumqi, thuộc khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc, quá cảnh qua Pakistan trước khi tới Iran. Tuy nhiên, các báo cáo không làm rõ việc trung chuyển sẽ được thực hiện bằng đường hàng không hay đường bộ, đồng thời cũng không đề cập quy mô hoặc thời điểm cụ thể của các chuyến vận chuyển.

Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh Pakistan vẫn đang nỗ lực đóng vai trò trung gian thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Iran, việc nước này nhanh chóng bác bỏ các thông tin trên phản ánh mong muốn duy trì lập trường trung lập, tránh bị liên đới vào các đồn đoán về hoạt động trung chuyển thiết bị quân sự tới Iran, khi tình hình an ninh Trung Đông vẫn diễn biến hết sức phức tạp.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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