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Thời sự quốc tế sáng 3/8: 67 người thiệt mạng, Tây Ban Nha dựng rào chắn ở Ceuta

Thứ Hai, 08:47, 03/08/2026
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VOV.VN - Ngày 1/8, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha công bố hình ảnh lực lượng chức năng triển khai hàng rào nổi dài 500m tại vùng biển Ceuta, giáp biên giới với Marốc, nhằm tăng cường kiểm soát người di cư sau làn sóng vượt biên quy mô lớn khiến ít nhất 67 người thiệt mạng.

PV/VOV.VN
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