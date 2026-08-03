Thời sự quốc tế sáng 3/8: 67 người thiệt mạng, Tây Ban Nha dựng rào chắn ở Ceuta

VOV.VN - Thủ đô Ukraine và vùng ngoại ô được cho là đã bị tập kích bằng hàng chục tên lửa Nga trong nhiều đợt vào sáng sớm 1/8, sau các cuộc tấn công của Moscow hồi đầu tuần này vào các cơ sở công nghiệp quân sự ở Kiev.
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VOV.VN - Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez chỉ trích phản ứng của một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) trước làn sóng người di cư tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta, trong bối cảnh số người thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng di cư đã tăng lên 67.
VOV.VN - Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez chỉ trích phản ứng của một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) trước làn sóng người di cư tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta, trong bối cảnh số người thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng di cư đã tăng lên 67.
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran sẽ có phản ứng tương xứng trước bất kỳ hành động quân sự nào từ Mỹ, đồng thời cảnh báo Iran sẵn sàng đáp trả mọi hành động mà nước này coi là "gây hấn" từ Washington, Israel hoặc các quốc gia khác trong khu vực.
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran sẽ có phản ứng tương xứng trước bất kỳ hành động quân sự nào từ Mỹ, đồng thời cảnh báo Iran sẵn sàng đáp trả mọi hành động mà nước này coi là "gây hấn" từ Washington, Israel hoặc các quốc gia khác trong khu vực.
VOV.VN - Tây Ban Nha lắp đặt rào chắn nổi dài 500 m ngoài khơi Ceuta sau khi khoảng 50.000 người vượt biên từ Morocco, khiến ít nhất 67 người thiệt mạng.
VOV.VN - Tây Ban Nha lắp đặt rào chắn nổi dài 500 m ngoài khơi Ceuta sau khi khoảng 50.000 người vượt biên từ Morocco, khiến ít nhất 67 người thiệt mạng.
VOV.VN - Khoảng 60.000 người di cư từ Morocco đã tràn vào vùng Ceuta của Tây Ban Nha chỉ trong một tuần. Khó khăn kinh tế, thông tin sai lệch trên mạng xã hội và những tranh cãi chính trị được cho là các nguyên nhân chính thúc đẩy làn sóng vượt biên chưa từng có này.
VOV.VN - Khoảng 60.000 người di cư từ Morocco đã tràn vào vùng Ceuta của Tây Ban Nha chỉ trong một tuần. Khó khăn kinh tế, thông tin sai lệch trên mạng xã hội và những tranh cãi chính trị được cho là các nguyên nhân chính thúc đẩy làn sóng vượt biên chưa từng có này.
VOV.VN - Ủy ban châu Âu và chính phủ Tây Ban Nha ngày 31/7 cùng khẳng định cuộc khủng hoảng di cư tại vùng lãnh thổ ngoại vi Ceuta hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát; cam kết không một trường hợp nhập cư trái phép nào từ Morocco có thể xâm nhập vào lục địa châu Âu.
VOV.VN - Ủy ban châu Âu và chính phủ Tây Ban Nha ngày 31/7 cùng khẳng định cuộc khủng hoảng di cư tại vùng lãnh thổ ngoại vi Ceuta hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát; cam kết không một trường hợp nhập cư trái phép nào từ Morocco có thể xâm nhập vào lục địa châu Âu.