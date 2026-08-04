Thời sự quốc tế trưa 4/8: Ba Lan điều F-16 chặn máy bay trinh sát Nga

Các nguồn được ưu tiên

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Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.

vov.vn ×

V VOV vov.vn ✓

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