Thời sự quốc tế trưa 4/8: Ba Lan điều F-16 chặn máy bay trinh sát Nga

VOV.VN - Máy bay Yak-130M của Nga đang mở rộng vai trò vượt ra ngoài nhiệm vụ huấn luyện truyền thống, sau khi được giao thêm các nhiệm vụ đánh chặn máy bay không người lái (UAV) hạng nặng và tàu mặt nước không người lái (USV).
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