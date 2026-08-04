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Thời sự quốc tế trưa 4/8: Ba Lan điều F-16 chặn máy bay trinh sát Nga

Thứ Ba, 14:26, 04/08/2026
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VOV.VN - Ngày 3/8, Ba Lan đã điều các tiêm kích F-16 để chặn một máy bay trinh sát Il-20 của Nga trên Biển Baltic, cách bờ biển Ba Lan khoảng 60 km.

Xem thêm: Ukraine phát cảnh báo khẩn: Tên lửa Nga có thể tới Kiev sau 2 phút

PV/VOV.VN
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