THẾ GIỚI Thời sự quốc tế trưa 4/9: Mỹ nói xung đột với Iran không phải chiến tranh Thứ Sáu, 14:27, 04/09/2026 Copy link thành công! VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 3/9 cho rằng giao tranh giữa Mỹ và Iran hiện không phải là một cuộc chiến, đồng thời từ chối đưa ra mốc thời gian cho việc chấm dứt xung đột. Mỹ tuyên bố chiến dịch tấn công Iran sẽ không kéo dài VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 2/9 tuyên bố chiến dịch quân sự mới của Mỹ nhằm vào Iran sẽ không kéo dài “quá lâu”. Xem thêm: Ông Trump cảnh báo cứng rắn: Mỹ sẵn sàng đánh Iran lần nữa PV/VOV.VN Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên Thêm VOV trên Google Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.