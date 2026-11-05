Thời sự quốc tế trưa 5/11: Nga nã tên lửa, UAV tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine

VOV.VN - Ủy ban châu Âu (EC) sẽ tổ chức cuộc họp về Ukraine tại Brussels ngày 4/11, với sự tham gia của đại diện Mỹ, Ukraine, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và một số quốc gia châu Âu, nhằm thảo luận các nỗ lực thúc đẩy chấm dứt xung đột tại Ukraine.
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VOV.VN - Giới quan sát nhận định: Sau bước lùi của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Mỹ giữa nhiệm kỳ 2026, chính quyền Tổng thống Trump có thể trở nên đặc biệt cứng rắn đối với hồ sơ Iran và Ukraine.
VOV.VN - Giới quan sát nhận định: Sau bước lùi của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Mỹ giữa nhiệm kỳ 2026, chính quyền Tổng thống Trump có thể trở nên đặc biệt cứng rắn đối với hồ sơ Iran và Ukraine.
VOV.VN - Trước thềm cuộc đàm phán ba bên với sự trung gian của Mỹ tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) ngày 10–11/11, Nga và Ukraine đã công bố những vấn đề ưu tiên muốn đưa ra thảo luận.
VOV.VN - Trước thềm cuộc đàm phán ba bên với sự trung gian của Mỹ tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) ngày 10–11/11, Nga và Ukraine đã công bố những vấn đề ưu tiên muốn đưa ra thảo luận.
VOV.VN - Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, cuộc đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine sẽ diễn ra tại Thủ đô Abu Dhabi của UAE. Dư luận đang chờ đợi liệu cuộc gặp có thể giúp các bên thu hẹp bất đồng, mở ra bước tiến thực chất trên con đường hướng tới hòa bình ở Ukraine hay không, trong bối cảnh xung đột đã kéo dài hơn 4 năm.
VOV.VN - Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, cuộc đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine sẽ diễn ra tại Thủ đô Abu Dhabi của UAE. Dư luận đang chờ đợi liệu cuộc gặp có thể giúp các bên thu hẹp bất đồng, mở ra bước tiến thực chất trên con đường hướng tới hòa bình ở Ukraine hay không, trong bối cảnh xung đột đã kéo dài hơn 4 năm.
VOV.VN - Công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine, dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi (UAE) vào ngày 10 - 11/11 đang được xúc tiến thông qua các cuộc tiếp xúc ngoại giao và tham vấn giữa các bên liên quan.
VOV.VN - Công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine, dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi (UAE) vào ngày 10 - 11/11 đang được xúc tiến thông qua các cuộc tiếp xúc ngoại giao và tham vấn giữa các bên liên quan.
VOV.VN - Những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine đang có thêm chuyển động mới, khi Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ tiến hành vòng đàm phán ba bên tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, vào ngày 10 và 11/11 tới.
VOV.VN - Những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine đang có thêm chuyển động mới, khi Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ tiến hành vòng đàm phán ba bên tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, vào ngày 10 và 11/11 tới.