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Thời sự quốc tế trưa 5/11: Nga nã tên lửa, UAV tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine

Thứ Năm, 14:47, 05/11/2026
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VOV.VN - Nga dội mưa tên lửa và hàng trăm UAV xuống hạ tầng năng lượng Ukraine, khiến nhiều nhà máy điện tê liệt, thủ đô Kiev cùng hàng loạt khu vực chìm trong bóng tối. Đòn oanh tạc quy mô lớn đẩy Ukraine vào nguy cơ khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng hơn.

PV/VOV.VN
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