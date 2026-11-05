Nga và Ukraine nêu trọng tâm đàm phán tại Abu Dhabi

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, ngày 4/11, cho biết các vấn đề liên quan đến bảo đảm an ninh cho Nga và Ukraine sẽ là vấn đề được đưa ra đàm phán. Ông nhấn mạnh những bảo đảm này phải mang tính tương hỗ, tức là đảm bảo lợi ích của các bên, đồng thời cho biết các chi tiết cụ thể sẽ được trao đổi kín.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Về thành phần tham dự, ông Peskov xác nhận Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky sẽ tiếp tục dẫn đầu phái đoàn nước này. Danh sách đầy đủ các thành viên đoàn Nga sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp. Ông cũng cho biết đại diện các nước châu Âu sẽ không tham gia cuộc đàm phán tại Abu Dhabi do đây là cuộc gặp theo định dạng ba bên. Tuy nhiên, đối thoại với châu Âu sẽ cần thiết khi thảo luận về hệ thống an ninh tương lai của châu lục.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/11 công bố bốn ưu tiên của Kiev tại cuộc đàm phán, gồm chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng và hạ tầng thiết yếu; khơi thông hoạt động vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen; tăng cường trao đổi tù binh, hướng tới phương án trao đổi tất cả lấy tất cả; và chuẩn bị cuộc gặp cấp lãnh đạo ba bên với sự tham gia của châu Âu.

Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine muốn thảo luận về các bảo đảm an ninh và gói hỗ trợ tái thiết đất nước. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, không thể có nền hòa bình ổn định và lâu dài nếu châu Âu không tham gia tiến trình đàm phán dưới hình thức phù hợp.

Trước đó ngày 31/10, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff cho biết, chương trình nghị sự của cuộc gặp ba bên Mỹ, Nga và Ukraine dự kiến bao gồm bảo đảm an ninh sau xung đột, giảm leo thang căng thẳng, các vấn đề nhân đạo và những bước tiếp theo hướng tới hòa bình. Mỹ cũng đang tham vấn với Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và NATO về bảo đảm an ninh cho Ukraine, cấu trúc an ninh châu Âu hậu xung đột và hỗ trợ tái thiết nước này.

Những tuyên bố trên phản ánh các ưu tiên riêng của từng bên, chưa phải chương trình nghị sự đã được thống nhất.