Triển vọng hòa bình trong xung đột Nga - Ukraine trước vòng đàm phán mới

Cuộc gặp 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine được kỳ vọng tạo cơ hội nối lại đối thoại trực tiếp giữa Moscow và Kiev, sau nhiều tháng tiến trình hòa bình đình trệ. Tuy nhiên, trong bối cảnh những bất đồng căn bản chưa được giải quyết, triển vọng đạt được một bước đột phá ngoại giao vẫn còn nhiều thách thức.

Triển vọng hòa bình tại Ukraine tăng lên vẫn cuộc gặp 3 bên dự kiến giữa Nga, Mỹ và Ukraine. Nguồn: FN.

Trong chuyến thăm Berlin, Đức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua (3/11) đã nêu những ưu tiên mà nước này mong muốn đưa vào chương trình nghị sự trong cuộc đàm phán sắp tới: “Chúng tôi kỳ vọng các cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga sẽ sớm được nối lại, dự kiến vào ngày 10 và 11/11 tới, ở cấp làm việc. Chúng tôi hy vọng các cuộc đàm phán theo cơ chế này sẽ mở đường cho một cuộc gặp ba bên ở cấp lãnh đạo. Đối với Ukraine, ưu tiên trước hết là vấn đề năng lượng và cơ sở hạ tầng trọng yếu, với mục tiêu đạt được một lệnh ngừng bắn từ cả hai phía. Thứ hai là vấn đề ngũ cốc, đồng nghĩa với việc khôi phục hoạt động tiếp cận Biển Đen. Theo tôi, điều này không chỉ mang lại lợi ích cho Ukraine mà còn cho cả Nga”.

Những ưu tiên trên cho thấy Kiev đang hướng tới các kết quả cụ thể nhằm từng bước giảm thiểu tác động của xung đột đối với người dân và nền kinh tế. Một thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng sẽ đặc biệt có ý nghĩa khi Ukraine chuẩn bị bước vào mùa đông, trong lúc hệ thống điện và sưởi ấm tiếp tục chịu sức ép từ các cuộc không kích. Trong khi đó, việc bảo đảm an toàn hàng hải tại Biển Đen không chỉ liên quan đến lợi ích của Nga và Ukraine mà còn tác động trực tiếp tới chuỗi cung ứng lương thực quốc tế, đặc biệt đối với những quốc gia phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu ngũ cốc.

Về phía Nga, điện Kremlin hôm qua (3/11) cũng xác nhận sẽ tham gia vòng đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi vào tuần tới. Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky dự kiến dẫn đầu phái đoàn.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các bảo đảm an ninh phải mang tính tương hỗ. Nga cũng xác định vòng đàm phán sắp tới là cơ chế ba bên, không bao gồm đại diện châu Âu. Đây sẽ là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine kể từ tháng 2 năm nay, đánh dấu nỗ lực mới của Mỹ nhằm đưa các bên trở lại bàn đàm phán.

Một vấn đề khác đang thu hút sự chú ý là vai trò của châu Âu trong tiến trình hòa bình. Dù cuộc gặp tại Abu Dhabi dự kiến có sự tham gia của Nga, Mỹ và Ukraine, các nước châu Âu cho rằng họ không thể đứng ngoài những quyết định có ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc an ninh của khu vực.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm qua (3/11) hoan nghênh việc nối lại đối thoại, song nhấn mạnh Nga cần thể hiện thiện chí thực chất trong các cuộc thương lượng. Theo ông Merz, Đức cùng các đối tác châu Âu tiếp tục khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine, đồng thời thúc đẩy các cuộc thảo luận về bảo đảm an ninh sau khi đạt được lệnh ngừng bắn. Đức cũng dự kiến phối hợp với Pháp và Anh tổ chức một hội nghị của “Liên minh các nước sẵn sàng” hỗ trợ Ukraine trong tháng 11.

Giới quan sát nhận định, vòng đàm phán tại Abu Dhabi khó có thể ngay lập tức tạo ra một thỏa thuận hòa bình toàn diện, khi những bất đồng về lãnh thổ, điều kiện ngừng bắn và bảo đảm an ninh vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, việc các bên nối lại đối thoại trực tiếp có thể mở đường cho những thỏa thuận từng phần về năng lượng, vận chuyển lương thực và trao đổi tù binh. Sau hơn 4 năm xung đột, cuộc gặp sắp tới sẽ là phép thử đối với thiện chí của các bên, cũng như khả năng chuyển những nỗ lực ngoại giao thành các cam kết cụ thể, hướng tới một giải pháp chính trị lâu dài cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.