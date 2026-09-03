Thủ tướng Ba Lan lên tiếng vụ hỏa hoạn nhà máy sản xuất thiết bị quân sự

Vụ hỏa hoạn vào đầu tuần này tại một cơ sở của WB Electronics ở thành phố miền Trung-Nam Ba Lan, nơi sản xuất các linh kiện cho hệ thống máy bay không người lái được quân đội Ba Lan và Ukraine sử dụng. Thủ tướng Ba Lan cho rằng đây là một hành động phá hoại có chủ ý.

Các công tố viên đã mở cuộc điều tra về hoạt động bị nghi ngờ nhân danh một cơ quan tình báo nước ngoài và một tội danh liên quan đến khủng bố. Theo Văn phòng Công tố Quốc gia, đám cháy được cố ý gây ra bằng một thiết bị chứa vật liệu dễ cháy. Toàn bộ kho hàng bị phá hủy và thiệt hại ước tính ít nhất là khoảng 4 triệu USD. Cho đến nay vẫn chưa có ai bị buộc tội.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Reuters)

Các quan chức Ba Lan cho biết đoạn phim giám sát đã ghi lại hình ảnh một người đeo mặt nạ tiến vào nhà máy trước khi xảy ra hỏa hoạn. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Czeslaw Mroczek cho biết nghi phạm đã đột nhập vào hiện trường và các nhà điều tra đang xem xét khả năng có sự can thiệp của nước ngoài. Hiện tại, giới chức trách chưa công khai danh tính người đã ra lệnh hoặc thực hiện vụ tấn công.

WB Electronics là một thành viên của Tập đoàn WB, một trong những nhà sản xuất quốc phòng tư nhân lớn nhất Ba Lan. Các hệ thống không người lái của hãng, bao gồm máy bay không người lái trinh sát FlyEye và đạn dược, đang được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng.

Thủ tướng Tusk cũng đề cập đến vụ cháy thứ hai xảy ra vào cuối tuần tại một cơ sở sản xuất và kho hàng thuộc sở hữu của JFG Composites ở thành phố Lublin phía Đông Ba Lan. Công ty này sản xuất các linh kiện cho ngành hàng không, bao gồm cả các bộ phận được sử dụng trong máy bay không người lái.