Thủ tướng Anh Keir Starmer bác tin đồn từ chức giữa áp lực chính trị gia tăng

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Keir Starmer khẳng định “thời gian lãnh đạo của tôi chưa kết thúc”, đồng thời nhấn mạnh chính phủ hiện tập trung vào các ưu tiên kinh tế, cải cách dịch vụ công và ổn định tình hình chính trị tại Anh.

Tuyên bố này được xem là động thái nhằm bác bỏ các đồn đoán về tương lai chính trị của ông Keir Starmer, sau khi Công đảng mất thêm nhiều ghế trong các cuộc bầu cử địa phương hồi đầu tháng 5. Kết quả này đã làm dấy lên tranh cãi trong nội bộ đảng về chiến lược lãnh đạo, cũng như khả năng duy trì sự ủng hộ của cử tri trước kỳ Tổng tuyển cử tiếp theo.

Ngoại trưởng David Lammy cũng lên tiếng bảo vệ Thủ tướng Anh, khẳng định ông Keir Starmer không có kế hoạch công bố thời điểm rời nhiệm sở và vẫn hoàn toàn cam kết với vai trò lãnh đạo hiện nay. Trong khi đó, truyền thông Anh thời gian gần đây liên tục đề cập khả năng xuất hiện cuộc cạnh tranh lãnh đạo mới trong nội bộ Công đảng. Cựu Bộ trưởng Y tế Wes Streeting cùng Thị trưởng vùng Greater Manchester Andy Burnham được đánh giá là những gương mặt có ảnh hưởng lớn và có thể nhận được sự ủng hộ đáng kể nếu xuất hiện thay đổi về nhân sự cấp cao.

Giới phân tích cho rằng ông Keir Starmer đang bước vào giai đoạn đầy thách thức, khi chính phủ Anh phải xử lý đồng thời nhiều bài toán khó như: tăng trưởng kinh tế chậm lại, áp lực nhập cư, khủng hoảng chi phí sinh hoạt và cải cách hệ thống y tế công. Trước đó, Nhà lãnh đạo Anh từng mô tả nhiệm kỳ của mình là một “dự án kéo dài 10 năm”, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục dẫn dắt Công đảng bước vào cuộc Tổng tuyển cử tới thay vì tạo thêm bất ổn chính trị cho nước Anh.