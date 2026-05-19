中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Anh Keir Starmer bác tin đồn từ chức giữa áp lực chính trị gia tăng

Thứ Ba, 10:44, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 18/5, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố ông chưa có ý định rời cương vị lãnh đạo chính phủ, trong bối cảnh Công đảng Anh đối mặt với nhiều sức ép nội bộ sau kết quả bầu cử địa phương không khả quan.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Keir Starmer khẳng định “thời gian lãnh đạo của tôi chưa kết thúc”, đồng thời nhấn mạnh chính phủ hiện tập trung vào các ưu tiên kinh tế, cải cách dịch vụ công và ổn định tình hình chính trị tại Anh.

thu tuong anh keir starmer bac tin don tu chuc giua ap luc chinh tri gia tang hinh anh 1
Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định “thời gian lãnh đạo của tôi chưa kết thúc”. Ảnh: Reuters

Tuyên bố này được xem là động thái nhằm bác bỏ các đồn đoán về tương lai chính trị của ông Keir Starmer, sau khi Công đảng mất thêm nhiều ghế trong các cuộc bầu cử địa phương hồi đầu tháng 5. Kết quả này đã làm dấy lên tranh cãi trong nội bộ đảng về chiến lược lãnh đạo, cũng như khả năng duy trì sự ủng hộ của cử tri trước kỳ Tổng tuyển cử tiếp theo.

Ngoại trưởng David Lammy cũng lên tiếng bảo vệ Thủ tướng Anh, khẳng định ông Keir Starmer không có kế hoạch công bố thời điểm rời nhiệm sở và vẫn hoàn toàn cam kết với vai trò lãnh đạo hiện nay. Trong khi đó, truyền thông Anh thời gian gần đây liên tục đề cập khả năng xuất hiện cuộc cạnh tranh lãnh đạo mới trong nội bộ Công đảng. Cựu Bộ trưởng Y tế Wes Streeting cùng Thị trưởng vùng Greater Manchester Andy Burnham được đánh giá là những gương mặt có ảnh hưởng lớn và có thể nhận được sự ủng hộ đáng kể nếu xuất hiện thay đổi về nhân sự cấp cao.

Giới phân tích cho rằng ông Keir Starmer đang bước vào giai đoạn đầy thách thức, khi chính phủ Anh phải xử lý đồng thời nhiều bài toán khó như: tăng trưởng kinh tế chậm lại, áp lực nhập cư, khủng hoảng chi phí sinh hoạt và cải cách hệ thống y tế công. Trước đó, Nhà lãnh đạo Anh từng mô tả nhiệm kỳ của mình là một “dự án kéo dài 10 năm”, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục dẫn dắt Công đảng bước vào cuộc Tổng tuyển cử tới thay vì tạo thêm bất ổn chính trị cho nước Anh.

bieu tinh Anh bieu tinh, bieu tinh London, bieu tinh phe cuc huu Anh, co Anh, 16-5-2026 -reu.jpg

Hàng chục nghìn người biểu tình, Thủ tướng Anh đối diện với áp lực từ chức

VOV.VN - Ngày 16/5, hàng chục nghìn người đã xuống đường tại thủ đô London, Anh, trong các cuộc biểu tình quy mô lớn liên quan đến vấn đề nhập cư, xung đột Trung Đông và chủ nghĩa cực hữu. Thủ tướng Anh Keir Starmer đang đối mặt áp lực chính trị ngày càng lớn cả từ phe đối lập lẫn nội bộ Công đảng cầm quyền. 

Anh Tuyển/VOV-Paris
Tag: Thủ tướng Anh Thủ tướng Keir Starmer tin đồn từ chức áp lực chính trị lãnh đạo Anh kết quả bầu cử
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng Anh nỗ lực cứu vãn uy tín sau sau thất bại bầu cử của Công đảng
Thủ tướng Anh nỗ lực cứu vãn uy tín sau sau thất bại bầu cử của Công đảng

VOV.VN - Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 9/5 cam kết sẽ vực dậy chính phủ, trong bối cảnh sức ép chính trị ngày càng gia tăng sau thất bại nặng nề của Công đảng trong loạt bầu cử địa phương và khu vực vừa qua.

Thủ tướng Anh nỗ lực cứu vãn uy tín sau sau thất bại bầu cử của Công đảng

Thủ tướng Anh nỗ lực cứu vãn uy tín sau sau thất bại bầu cử của Công đảng

VOV.VN - Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 9/5 cam kết sẽ vực dậy chính phủ, trong bối cảnh sức ép chính trị ngày càng gia tăng sau thất bại nặng nề của Công đảng trong loạt bầu cử địa phương và khu vực vừa qua.

Thủ tướng Anh lên án vụ đâm dao tại khu dân cư Do Thái ở London
Thủ tướng Anh lên án vụ đâm dao tại khu dân cư Do Thái ở London

VOV.VN - Ngày 29/4, Thủ tướng Keir Starmer đã lên án mạnh mẽ một vụ tấn công bằng dao xảy ra tại thủ đô London, khiến hai người bị thương trong một khu dân cư có đông cộng đồng Do Thái sinh sống.

Thủ tướng Anh lên án vụ đâm dao tại khu dân cư Do Thái ở London

Thủ tướng Anh lên án vụ đâm dao tại khu dân cư Do Thái ở London

VOV.VN - Ngày 29/4, Thủ tướng Keir Starmer đã lên án mạnh mẽ một vụ tấn công bằng dao xảy ra tại thủ đô London, khiến hai người bị thương trong một khu dân cư có đông cộng đồng Do Thái sinh sống.

Thủ tướng Anh thừa nhận sai lầm trong bổ nhiệm nhân sự giữa bê bối Epstein
Thủ tướng Anh thừa nhận sai lầm trong bổ nhiệm nhân sự giữa bê bối Epstein

VOV.VN - Ngày 20/4, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã thừa nhận việc bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm Đại sứ tại Mỹ là một “sai lầm”. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Anh đối mặt với làn sóng chỉ trích gia tăng liên quan đến các mối liên hệ của vị đại sứ này với tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein.

Thủ tướng Anh thừa nhận sai lầm trong bổ nhiệm nhân sự giữa bê bối Epstein

Thủ tướng Anh thừa nhận sai lầm trong bổ nhiệm nhân sự giữa bê bối Epstein

VOV.VN - Ngày 20/4, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã thừa nhận việc bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm Đại sứ tại Mỹ là một “sai lầm”. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Anh đối mặt với làn sóng chỉ trích gia tăng liên quan đến các mối liên hệ của vị đại sứ này với tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ