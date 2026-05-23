Thủ tướng Campuchia lệnh triệt phá tận gốc tội phạm lừa đảo trực tuyến

Thứ Bảy, 16:28, 23/05/2026
VOV.VN - Tại phiên họp Chính phủ Hoàng gia Campuchia, ngày 22/5, Thủ tướng Hun Manet đã ra lệnh triệt phá tận gốc các đường dây lừa đảo trực tuyến để bảo vệ uy tín quốc gia. Ngay trong ngày, người đứng đầu Chính phủ đã ký quyết định cách chức Giám đốc Công an và Chỉ huy trưởng lực lượng Hiến binh tỉnh Mondulkiri.

Tại phiên họp Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh việc quét sạch các mạng lưới lừa đảo công nghệ cao là vấn đề cốt lõi, liên quan trực tiếp đến thể diện và uy tín của Campuchia trên trường quốc tế. Ông yêu cầu toàn bộ các lực lượng chức năng phải vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

thu tuong campuchia lenh triet pha tan goc toi pham lua dao truc tuyen hinh anh 1
Lực lượng chức năng Campuchia triệt phá các tụ điểm lừa đảo công nghệ cao

Dù biểu dương những nỗ lực và kết quả lớn của lực lượng Công an Quốc gia thời gian qua, Thủ tướng lưu ý thách thức vẫn còn rất lớn. Ông chỉ đạo chính quyền các địa phương, công an và lực lượng Hiến binh tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Chứng minh cho tinh thần nói đi đôi với làm, ngay trong ngày 22/5, Thủ tướng Hun Manet đã ký quyết định bãi nhiệm hai quan chức cấp cao tại tỉnh Mondulkiri: Trung tướng Lor Sokha - Giám đốc Ty Công an tỉnh và Thiếu tướng Hem Bonarel - Chỉ huy trưởng lực lượng Hiến binh tỉnh. Mặc dù các văn bản chính thức không nêu chi tiết lý do kỷ luật, nhưng theo truyền thông Campuchia, quyết định mạnh tay này có liên quan trực tiếp đến hành vi buông lỏng quản lý, không thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Chính phủ trong việc trấn áp các đường dây tội phạm lừa đảo công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Mondulkiri.

Thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ Campuchia yêu cầu toàn bộ các cấp phải triển khai quyết liệt chính sách "Xã, phường, thị trấn an toàn". Các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm phải được thực hiện bền bỉ, tập trung đánh mạnh vào tội phạm công nghệ cao, ma túy...

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Tag: Campuchia Thủ tướng Campuchia Hun Manet lừa đảo trực tuyến
Tin liên quan

Tai nạn thảm khốc ở Campuchia: 14 người thiệt mạng, hơn 90 người bị thương
Tai nạn thảm khốc ở Campuchia: 14 người thiệt mạng, hơn 90 người bị thương

VOV.VN - Theo thông tin sơ bộ từ Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia, sáng 23/5, xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh Kampong Chhnang và tỉnh Svay Rieng, khiến 14 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương.

Campuchia khởi động giai đoạn 2 chiến dịch “Nói không với tin giả”
Campuchia khởi động giai đoạn 2 chiến dịch “Nói không với tin giả”

VOV.VN - Ngày 18/5, Bộ Thông tin Campuchia đã chính thức phát động giai đoạn 2 của chiến dịch quy mô toàn quốc “Nói không với tin giả”. Đây là bước đi tiếp nối thành công của giai đoạn 1 trong hơn một năm qua, nhắm tới việc định hình một không gian mạng an toàn và lành mạnh tại xứ sở Chùa Tháp.

Thái Lan, Campuchia bác tin giao tranh, phối hợp hồi hương dân làng mất tích
Thái Lan, Campuchia bác tin giao tranh, phối hợp hồi hương dân làng mất tích

VOV.VN - Giới chức Thái Lan và Campuchia mới đây đã cùng lên tiếng bác bỏ các thông tin lan truyền về đụng độ vũ trang tại khu vực biên giới hai nước, đồng thời phối hợp hồi hương một dân làng bị mất tích trước đó.

