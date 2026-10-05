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Ông Medvedev nêu điều kiện để giải quyết xung đột Nga-Ukraine

Thứ Hai, 06:13, 05/10/2026
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VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh Ukraine cần duy trì quy chế trung lập, không sở hữu vũ khí hạt nhân, từ bỏ đường lối dân tộc chủ nghĩa và công nhận 4 khu vực mới sáp nhập vào Nga.

Trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) hôm 4/10 khi được hỏi về xung đột giữa Nga và Ukraine, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng các điều kiện để đạt được một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine đã được công bố rõ ràng. Theo ông, những điều kiện này lần đầu được Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu ra tại một cuộc họp với các quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nga.

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Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Để đạt được một giải pháp chính trị lâu dài, Ukraine cần duy trì quy chế trung lập, không sở hữu vũ khí hạt nhân, từ bỏ đường lối dân tộc chủ nghĩa và công nhận 4 khu vực mới mà Nga tuyên bố sáp nhập.

“Trước hết, đó là quy chế trung lập, không hạt nhân và độc lập của Ukraine. Thứ hai, chính quyền Ukraine hiện nay cần từ bỏ đường lối dân tộc chủ nghĩa và... lệnh cấm đối với mọi thứ liên quan đến Nga”, ông Medvedev nói.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, điều kiện thứ ba liên quan đến các vùng lãnh thổ mà Moscow tuyên bố đã sáp nhập và được ghi nhận trong Hiến pháp Nga. Ông cho rằng các vùng lãnh thổ này cần thuộc quyền tài phán của Nga và "chủ quyền của Nga đối với những vùng đất đó cần được khôi phục".

Nga tuyên bố sáp nhập 4 vùng Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine vào năm 2022, động thái bị Ukraine và nhiều quốc gia không công nhận.

Ông Medvedev cho rằng những điều kiện trên có thể tạo nền tảng cho tiến trình giải quyết bằng ngoại giao. Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu các điều kiện này không được đáp ứng, Nga sẽ tiếp tục tìm cách đạt được mục tiêu "bằng biện pháp quân sự".

Nga phản ứng trước cách châu Âu nhìn nhận

Ông Medvedev cho rằng việc các nước châu Âu coi Nga là một mối đe dọa cho thấy Moscow là một cường quốc mà châu Âu phải tính đến.

“Nếu họ coi chúng tôi là mối đe dọa, ít nhất điều đó cho thấy Nga có sức mạnh và họ sẽ phải tính đến chúng tôi. Chúng tôi không đe dọa bất kỳ ai ở châu Âu hay phương Tây”, ông Medvedev nói.

Ông nhấn mạnh điều Nga cần từ phương Tây là hợp tác bình thường, ổn định và đối thoại.

Ông Medvedev cáo buộc các nước châu Âu sử dụng cái gọi là "mối đe dọa Nga" như một cái cớ để tác động đến dư luận, giành phiếu trong các cuộc bầu cử và tăng ngân sách quốc phòng.

Theo ông, chính châu Âu đã phá hủy quan hệ hợp tác với Nga và hiện phải đối mặt với những hệ quả từ quyết định đó.

"Chúng tôi từng có quan hệ kinh tế tích cực. Nhưng họ đã phá hủy tất cả. Và họ phải chịu trách nhiệm về điều đó. Họ áp đặt các lệnh trừng phạt. Họ từ chối hợp tác", ông Medvedev nói.

Giang Bùi/VOV.VN
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