Nóng thế giới hôm nay 5/10: Ukraine sẽ gia tăng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

Triều Tiên tái khẳng định tăng cường năng lực răn đe hạt nhân. Rạng sáng 3/10, Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa chiến lược tầm trung tại vùng biển phía Đông nước này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trực tiếp theo dõi cuộc huấn luyện.

Triều Tiên phóng thử tên lửa Hwasong-1 (Ảnh: KCNA)

Theo hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), cuộc huấn luyện nhằm giúp các đơn vị tên lửa vận hành hệ thống vũ khí chiến lược siêu vượt âm nâng cao kỹ năng điều khiển hỏa lực. Hoạt động này cũng nằm trong quá trình đánh giá độ tin cậy, hiệu quả và khả năng vận hành của năng lực răn đe chiến tranh của nước này.

KCNA cho biết tên lửa được phóng theo hướng Đông Bắc và đánh trúng mục tiêu định sẵn trên vùng biển phía Đông Triều Tiên, cách vị trí phóng khoảng 1.000 km. Phát biểu tại hiện trường, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh việc liên tục kiểm chứng và nâng cao tính năng của hệ thống vũ khí là một cách thực thi năng lực răn đe. Ông cũng khẳng định Triều Tiên sẽ không từ bỏ đường lối tăng cường năng lực hạt nhân, nhấn mạnh cần sử dụng sức mạnh răn đe để kiểm soát các mối đe dọa và tạo môi trường an ninh thuận lợi hơn cho công cuộc xây dựng đất nước.

Ông Trump nói Iran "gần như từ bỏ" kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân. Tuyên bố được Tổng thống Mỹ đưa ra hôm 3/10 trong bối cảnh vấn đề hạt nhân tiếp tục là một trong những trọng tâm trong chính sách của Mỹ với Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đề cập diễn biến giá dầu, cho rằng giá dầu hiện đã giảm sau khi tăng cao kể từ khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 28/2. "Hiện giá dầu thấp hơn, thậm chí thấp hơn cả thời chính quyền Biden – những người đã không làm gì để ngăn chặn việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Trump nói với các phóng viên khi rời Nhà Trắng để tới Ohio dự một cuộc mít tinh.

Iran từ lâu bác bỏ cáo buộc của Mỹ và Israel về việc nước này tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng tái khẳng định lập trường này trong chuyến thăm New York hồi tháng trước để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Mỹ tăng quân ở Trung Đông, họp khẩn tại Trại David. Mỹ bất ngờ tăng lực lượng tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về đồng thái quân sự mới của Washington đối với Iran. Chính quyền Donald Trump đã điều động thêm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và Nhóm tàu đổ bộ USS Makin Island đang trên đường tới Trung Đông, mang theo hơn 7.000 thủy thủ và khoảng 2.000 lính thủy đánh bộ, làm dấy lên khả năng Washington có thể tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn khác nhằm vào Iran.

Những diễn biến này chưa cho thấy ông Trump đã quyết định nối lại các cuộc tấn công. Tuy nhiên, việc tăng cường lực lượng mang lại cho Mỹ ưu thế và thêm nhiều lựa chọn quân sự trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột chưa đạt được nhiều tiến triển. Theo Axios, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã chủ trì cuộc họp hôm 3/10 tại Trại David, cùng Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Đặc phái viên Steve Witkoff, Giám đốc CIA John Ratcliffe và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine.

Cuộc họp được cho là xoay quanh vấn đề Iran và xung đột liên quan đến lực lượng Houthi ở Yemen. Nhà Trắng hiện chưa cho biết liệu cuộc họp có đưa ra quyết định cụ thể nào hay không. Các diễn biến này trong bối cảnh đàm phán giữa Washington và Tehran đang đình trệ, dù Qatar vẫn nỗ lực thu hẹp bất đồng giữa hai bên.

Iraq khôi phục hoạt động bay với Iran sau 10 ngày gián đoạn. Sau 10 ngày tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Iran do lệnh cấm của Mỹ, sân bay quốc tế Najaf ở miền Trung Iraq dự kiến khôi phục hoạt động hàng không với Iran từ ngày 4/10. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran.

Theo thông báo, 3 chuyến bay đầu tiên đã được lên kế hoạch khởi hành từ sân bay quốc tế Najaf đến Iran trong tối 4/10. Trước đó, giới chức Iraq cho biết Mỹ đã chấp nhận cho phép các hãng hàng không Iran, trừ hãng Mahan Air, được khôi phục tối đa 40 chuyến bay mỗi ngày đến và đi từ sân bay Najaf. Hoạt động bay đến và đi từ Iran với 3 sân bay lớn còn lại tại Iraq, trong đó có sân bay quốc tế Baghdad, không được đề cập.

Lệnh cấm bay của Mỹ với các hãng hàng không Iran có hiệu lực từ ngày 23/9. Đây là một trong những biện pháp trừng phạt tăng cường nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran, buộc quốc gia Hồi giáo phải nhượng bộ. Nhiều quốc gia khu vực như UAE, Oman, Iraq…đã tuyên bố tuân thủ lệnh cấm. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia còn lại chưa đưa ra thông báo liên quan.

Ukraine sẽ gia tăng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga. Việc này để đáp trả chính sách về không kích mới của Moscow, nhằm buộc người dân phải rời bỏ thủ đô Kiev và các thành phố khác. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định điều này trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 3/10. Tuy nhiên, Ukraine sẽ không nhắm mục tiêu vào dân thường.

Những cột khói bốc lên từ các đám cháy tại một nhà máy lọc dầu ở Moscow, Nga sau vụ tấn công bằng UAV của Ukraine, ngày 20/9 (Ảnh: Reuters)

Theo Tổng thống Zelensky, các cơ quan tình báo Ukraine đã thu được các tài liệu cho thấy nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã ban hành “học thuyết mới” về các cuộc tấn công quân sự vào nhiều mục tiêu dân sự hơn trước mùa đông này. “Chúng tôi đã xem các tài liệu và chúng tôi biết rằng chúng cho phép họ tấn công cơ sở hạ tầng, hậu cần, và đặc biệt là tấn công vào các thành phố, làng mạc, khắp mọi nơi, đường sá, trường học, bệnh viện”, ông Zelensky nói. Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận nào vào về phát biểu của ông Zelensky.

Nhật Bản mua thử nghiệm UAV của Ukraine. Trong bối cảnh thiết bị bay không người lái (UAV) đang chứng tỏ uy lực trên các chiến trường, Chính phủ Nhật Bản quyết định lựa chọn UAV của Ukraine để thử nhiệm cho mô hình phòng không nội địa. Phát biểu tại Kiev, ngày 3/10, ông Onodera Itsunori - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, đồng thời là cán bộ cấp cao của đảng cầm quyền Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), xác nhận Chính phủ Nhật Bản đã quyết định mua thử nghiệm máy bay không người lái (UAV) từ công ty SkyFall của Ukraine. Ông Onodera cũng cho biết sẽ xem xét các hình thức hợp tác tiềm năng giữa hai nước trong tương lai, đồng thời đánh giá hiệu suất của khí tài.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Onodera cũng đã có cuộc tiếp xúc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cùng nhiều bộ trưởng để thảo luận về các vấn đề, bao gồm cả hợp tác quốc phòng.

Đấu súng ở biên giới, Ấn Độ và Pakistan triệu tập các nhà ngoại giao của nhau. Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 3/10 cho biết, Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ (BSF) đã nổ súng khiến 2 công dân Pakistan thiệt mạng và 1 người khác bị thương tại khu vực Bedian thuộc tỉnh Punjab, giáp biên giới Ấn Độ. Theo bộ này, Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ đã sử dụng vũ lực “vô cớ” và “có động cơ” đối với dân thường không có vũ trang. Pakistan đã triệu Đại biện Lâm thời của Ấn Độ lên để phản đối vụ việc; đồng thời yêu cầu Ấn Độ điều tra vụ việc một cách minh bạch, xử lý những người chịu trách nhiệm.

Ấn Độ cũng triệu tập đại diện ngoại giao Pakistan tại New Delhi để phản đối cáo buộc của Islamabad. Phía Ấn Độ cho biết 3 người đã cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ nước này khi tiếp tục tiến về phía hàng rào biên giới, bất chấp cảnh báo và yêu cầu quay lại nhiều lần của Lực lượng An ninh Biên giới nước này. Ấn Độ cũng cáo buộc Pakistan tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động xâm nhập trái phép qua biên giới Ấn Độ.

Ông Trump lại hứa gửi tiền mặt cho cử tri Mỹ trước bầu cử giữa kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra các cam kết trợ cấp tiền mặt cho người dân chỉ khoảng một tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, y tế, nhà ở, nhiên liệu và lãi suất đang là những vấn đề lớn đối với cử tri Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một cuộc mít tinh tranh cử ở trường trung học Butler, thành phố Vandalia, bang Ohio, ngày 3/10. (Ảnh: Reuters)

Trong một video đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng 3/10, ông Trump nhắc lại cam kết sẽ trao 5.000 USD cho mỗi công dân trưởng thành của Mỹ nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng và tiếp tục kiểm soát lưỡng viện sau bầu cử giữa kỳ. Ông nói nếu đảng Cộng hòa thắng, “mỗi người sẽ có 5.000 USD trong túi” và nước Mỹ sẽ đạt được thành công kinh tế chưa từng có.

Cam kết này được đưa ra sau thông báo tối 2/10 rằng chính quyền sẽ gửi khoản chi trả một lần trị giá 90 USD, cho hơn 20 triệu người cao tuổi để hỗ trợ một phần chi phí Medicare, chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành chủ yếu cho người từ 65 tuổi trở lên. Theo Nhà Trắng, khoản tiền này sẽ được lấy từ Quỹ Cải thiện Medicare, quỹ do Quốc hội lập ra để hỗ trợ các cải thiện chung cho chương trình bảo hiểm y tế liên bang này.

Giám đốc tình báo Mỹ dẫn đầu “lực lượng siêu trí tuệ”. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giao Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton phụ trách một sáng kiến mới về trí tuệ nhân tạo (AI) của chính quyền. Ông Clayton, người mới được bổ nhiệm đứng đầu cộng đồng tình báo Mỹ hồi tháng 8, sẽ lãnh đạo một ủy ban mới của Nhà Trắng. Ủy ban có nhiệm vụ báo cáo trong vòng 120 ngày về những rủi ro và cơ hội do AI tạo ra. Ông Clayton nói với tờ Nhật báo phố Wall rằng yêu cầu của Tổng thống Trump với “Lực lượng Siêu trí tuệ” (Super Intelligence Force) là bảo đảm Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu về AI tiên tiến, đồng thời bảo vệ lợi ích của người dân Mỹ.

Theo tài liệu về điều lệ hoạt động của nhóm công tác, ủy ban do ông Clayton đứng đầu sẽ rà soát các rủi ro liên quan đến AI, cũng như những cơ chế báo cáo hiện hành của chính phủ về các vụ vi phạm, tấn công mạng và những sự cố khác. Ủy ban cũng sẽ đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường năng lực ứng phó của chính quyền liên bang trong phạm vi thẩm quyền hiện có.

Liên tiếp xảy ra động đất tại Indonesia. Sáng 4/10 xảy ra liên tiếp ba trận động đất ở Indonesia, tuy nhiên không có khả năng gây sóng thần. Hiện chưa ghi nhận thương vong, thiệt hại về cơ sở vật chất đang được thống kê. Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết, các trận động đất xảy ra tại Đông Nusa Tenggara, ngoài khơi tỉnh Aceh, và ở vùng biển Sukabumi ở Tây Java.

Đến thời điểm này Cơ quan Quản lý thảm họa Indonesia chưa có báo cáo chính thức nào về thương vong và thiệt hại về cơ sở vật chất do các trận động đất trên gây ra. Cơ quan Quản lý thảm họa Indonesia yêu cầu người dân giữ bình tĩnh, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng và theo dõi thông báo cơ quan chức năng. Khuyến cáo người dân tránh xa những công trình có nguy cơ sụp đổ, hạn chế các hoạt động ở khu vực ven biển những nơi chịu ảnh hưởng mạnh.