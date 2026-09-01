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Trung Quốc cảnh báo nguy cơ sập đổ sông băng vẫn hiện hữu ở Nepal

Thứ Ba, 09:12, 01/09/2026
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VOV.VN - Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 31/8 cho biết, các sông băng quanh hố va chạm trên sông ở Nepal vẫn có nguy cơ sập đổ.

 

Tuyên bố này được đưa ra khi Bộ Thủy lợi Trung Quốc dẫn kết quả phân tích hình ảnh radar khẩu độ tổng hợp (SAR) do bộ này thực hiện.

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Máy xúc của lực lượng cứu hộ Trung Quốc dọn dẹp tuyến đường dẫn đến cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 29/08 (Ảnh: China News)

Thông báo cho biết, kết quả phân tích dựa trên hình ảnh toàn cảnh và hình ảnh từ thiết bị bay không người lái (drone) chụp ngày 31/8, cùng thông tin phản hồi từ đội ứng phó khẩn cấp tại hiện trường cho thấy, nước đã chảy qua lòng sông tại khu vực hồ chắn Purepu Tsangpo.

Dựa trên phân tích hình ảnh SAR chụp sáng sớm cùng ngày, diện tích bề mặt khối nước trong hố va chạm trên sông Cuojian (Nepal) là khoảng 83.000 mét vuông; con số này đã giảm 25.000 mét vuông so với sáng Chủ nhật và giảm 14.000 mét vuông so với tối Chủ nhật. Thể tích nước ước tính hiện đạt khoảng 650.000 mét khối.

Trong phạm vi 2,5 km về phía hạ lưu tính từ hố va chạm, cơ quan chức năng đã xác định được 3 khu vực nhỏ có nước đọng. Ba khu vực ngập nước nhỏ này có kết nối với các dòng chảy và vẫn duy trì trạng thái nước lưu thông. Bộ Thủy lợi Trung Quốc khẳng định, các khối băng quanh hố va chạm trên sông Cuojian vẫn có nguy cơ sập đổ, tiềm ẩn những rủi ro lớn.

Hình ảnh từ thiết bị bay không người lái vào sáng 31/8 cũng cho thấy, nhiều khối đất đá sạt lở với kích thước khác nhau nằm dọc hai bên bờ, trong phạm vi 3 km về phía hạ lưu khu vực từng là hồ chắn dòng Purepu Tsangpo. Mặc dù dòng chảy hiện đang được duy trì, nhưng vẫn tồn tại nguy cơ các khối đất đá này sụp đổ và hình thành một hồ chắn dòng mới.

Trong khi đó, Trung Quốc đã triển khai hàng chục máy xúc, đắp lại tuyến đường tới cửa khẩu Cát Long bị san phẳng trong trận lũ quét ngày 26/8. Các máy xúc hoạt động liên tục cạnh bờ sông đục ngầu, đắp lại tuyến đường đã bị nước lũ phá hủy.

Trung Quốc cũng đã triển khai các đội chuyên gia tâm lý tới Cát Long để hỗ trợ người dân trong vùng thảm họa, đồng thời gửi các lô hàng cứu trợ và cử chuyên gia cứu hộ đường hầm tới hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả.

Giới chức Nepal ngày 31/8 cho biết, tổng số người chết trong trận lũ quét và sạt lở tại biên giới Nepal - Trung Quốc là 919 người, trong khi số người mất tích được báo cáo là 4.793 người. Trung Quốc cũng đã thông báo 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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