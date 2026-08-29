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Thủ tướng Séc tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Cộng hòa Séc

Thứ Bảy, 06:17, 29/08/2026
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VOV.VN - Tối 28/8, hòa chung không khí tưng bừng của cả nước chào mừng những ngày tháng 8 lịch sử, tại thủ đô Praha, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026)

Tới dự và phát biểu có Thủ tướng Séc Andrej Babiš, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Tomio Okamura, Phó Thủ tướng thường trực, Bộ trưởng Bộ Công thương Cộng hòa Séc Karel Havlicek, đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành của Séc; các Đại sứ và đại diện cho các cơ quan ngoại giao cùng đại diện các tổ chức, hội đoàn người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. 

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Phát biểu khai mạc chương trình, Đại sứ Dương Hoài Nam nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các vị đại biểu, khách quý tham dự Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Đại sứ khẳng định Việt Nam và Cộng hòa Séc được gắn kết bởi tình hữu nghị truyền thống đã được thử thách qua thời gian và ngày càng được củng cố, phát triển trong khuôn khổ mối quan hệ Đối tác Chiến lược.

Ông cũng mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại, quốc phòng, giáo dục, khoa học - công nghệ, đặc biệt trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Ngài Thủ tướng Andrej Babiš.

Bên cạnh đó, Đại sứ cũng bày tỏ niềm tự hào về cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Thông qua các hoạt động kinh doanh, giao lưu văn hóa, giáo dục và sự tham gia tích cực vào đời sống xã hội, cộng đồng người Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Séc, thực sự là một cầu nối , góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết và tình hữu nghị giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước.

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Thủ tướng Séc Andrej Babiš bày tỏ hy vọng vào việc mở đường bay thẳng giữa Praha và Hà Nội sẽ là biểu tượng tuyệt vời cho mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa hai nước

Thay mặt Chính phủ Séc, thủ tướng Andrej Babiš gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới lãnh đạo và toàn thể người dân Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam cũng là đối tác thương mại quan trọng nhất của Séc tại Đông Nam Á. Các doanh nghiệp Séc và Việt Nam đang hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, giao thông, hàng không, công nghệ hiện đại và các lĩnh vực triển vọng khác. Đồng thời, Cộng hòa Séc đang hướng tới việc thiết lập một khuôn khổ pháp lý cho vấn đề tuyển lao động đối với các ngành nghề mà nền kinh tế Séc có nhu cầu.

Ông cũng bày tỏ hy vọng vào việc mở đường bay thẳng giữa Praha và Hà Nội sẽ là biểu tượng tuyệt vời cho mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ đối tác giữa hai nước lên một tầm cao mới. Cộng đồng người Việt tại Séc đã hội nhập sâu, trở thành một bộ phận trong xã hội Séc. Họ cũng là minh chứng cho những con người cần cù lao động, kinh doanh, học tập tốt và luôn gìn giữ các giá trị truyền thống.

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Thủ tướng Séc chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo Đại diện ĐSQVN tại Séc.

Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Tomio Okamura bày tỏ vinh dự được có mặt tại sự kiện và khẳng định, Cộng hòa Séc và Việt Nam luôn có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, được xây dựng trên nền tảng ngoại giao, thương mại và các cuộc tiếp xúc chính trị.

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Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Tomio Okamura đánh giá cao cộng đồng người Việt tại Séc đông đảo và năng động, thế hệ trẻ người Séc gốc Việt ngày nay đang thành công trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, đồng thời vẫn gìn giữ sự gắn bó với văn hóa và truyền thống.

Ông cũng đánh giá cao cộng đồng người Việt tại Séc đông đảo và năng động, thế hệ trẻ người Séc gốc Việt ngày càng thành công trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, đồng thời vẫn gìn giữ sự gắn bó với văn hóa và truyền thống. Chính những con người ấy là nhịp cầu đặc biệt nối liền hai đất nước.

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Nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật truyền thống đã được biểu diễn tại sự kiện.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại quan trọng nhất của Cộng hòa Séc tại khu vực Đông Nam Á. Năm ngoái, thương mại song phương giữa hai nước lần đầu tiên đạt mức 5 tỷ đô la Mỹ và năm nay, hai bên có thể kỳ vọng con số này sẽ tiếp tục tăng lên tới 7 tỷ đô la Mỹ. Các doanh nghiệp đã có những dấu ấn và thành công đáng ghi nhận tại thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực như quốc phòng và an ninh, công nghiệp ô tô, khai khoáng ...

Trong khuôn khổ chương trình, Đại sứ quán đã phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức triển lãm: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình kết nối và lan tỏa tinh thần đoàn kết quốc tế”. Triển lãm đã trưng bày 150 ảnh tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng là hoạt động văn hóa đối ngoại chào mừng 81 năm quốc khánh, hướng tới kỷ niệm chuyến thăm Tiệp Khắc năm 1957 của Chủ tịch Hồ chí Minh và những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam và Cộng hòa Séc.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

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Hải Đăng - Như Hoa /VOV-Praha
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