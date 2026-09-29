Thủ tướng Slovakia nêu khả năng tổ chức bầu cử sớm vì khủng hoảng liên minh

Hiện nay liên minh cầm quyền tại Slovakia đang mâu thuẫn vì tranh chấp giữa lãnh đạo Đảng Quốc gia Slovakia (SNS) Andrej Danko và Bộ trưởng Môi trường Tomáš Taraba, người được SNS đề cử vào chính phủ. Theo đó, ông Danko muốn bãi nhiệm ông Taraba khỏi vị trí bộ trưởng do đảng mình đề cử, trong khi việc này có thể đảo lộn cán cân liên minh tại quốc hội. Ông Taraba đã ám chỉ rằng nếu rời chính phủ, ông có thể trở lại quốc hội với tư cách nghị sĩ độc lập. Điều này có thể làm suy yếu liên minh của Thủ tướng Fico, vốn chỉ nắm đa số sít sao trong quốc hội 150 ghế.

Thủ tướng Fico cho biết, ông sẵn sàng chấp nhận một cuộc bầu cử vào tháng 1 tới nếu liên minh cầm quyền không còn duy trì được đa số tại Quốc hội. Theo nhà lãnh đạo Slovakia, nếu ông Danko và ông Taraba không đưa ra cam kết để chính phủ tiếp tục hoạt động, thì bầu cử sớm sẽ là con đường hợp hiến còn lại. Ông đồng thời nhấn mạnh, nếu buộc phải tổ chức bầu cử sớm thì nên tiến hành càng sớm càng tốt, thay vì để tình hình bất ổn chính trị kéo dài.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Fico cho biết thêm, ông không muốn tham gia vào cuộc tranh chấp giữa ông Danko và ông Taraba, đồng thời nhấn mạnh việc tổ chức bầu cử sớm không do ông quyết định, mà chỉ được nêu như một lựa chọn hợp hiến khi liên minh không còn bảo đảm được đa số ghế trong quốc hội.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Slovakia được đưa ra trong bối cảnh liên minh cầm quyền hiện chỉ nắm đa số sít sao trong quốc hội 150 ghế. Bất kỳ sự thay đổi nào của một hoặc vài nghị sĩ cũng có thể làm mất thế đa số, khiến việc điều hành nhà nước và thông qua các đạo luật trở nên khó khăn. Trong bối cảnh đó, việc một nhân sự do Đảng Quốc gia Slovakia (SNS) đề cử tách khỏi liên minh có thể khiến chính phủ không còn đủ phiếu để thông qua luật một cách ổn định.

Trong thời gian tới, khả năng liên minh cầm quyền giữ được đa số tại quốc hội hoặc phải tiến tới bầu cử sớm phụ thuộc chủ yếu vào cam kết của ông Danko và ông Taraba nhằm bảo đảm chính phủ tiếp tục hoạt động đến năm 2027.