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Ba Lan và Slovakia hợp tác sản xuất đạn pháo, nâng cao năng lực chống UAV

Thứ Ba, 07:03, 08/09/2026
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VOV.VN - Ngày 7/9, Ba Lan và Slovakia đã ký ý định thư về hợp tác song phương trong khuôn khổ Chương trình “Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE), trong đó xác định hướng hợp tác trong lĩnh vực sản xuất đạn dược và nâng cao năng lực chống máy bay không người lái (UAV).

Ý định thư được ký bởi Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Kaliňák và Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz nhằm định hướng cho sự phát triển thực chất hơn của hợp tác quốc phòng giữa hai nước, tập trung vào lĩnh vực sản xuất đạn dược và chương trình phòng thủ chống máy bay không người lái (UAV) SAN của Ba Lan.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh, Slovakia sở hữu năng lực và kinh nghiệm sản xuất đạn dược, nhất là đạn pháo 155 mm, vốn đang được nhiều quốc gia NATO tìm cách gia tăng sản lượng. Việc kết hợp năng lực của Slovakia với nhu cầu hiện đại hóa lực lượng vũ trang và mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng của Ba Lan sẽ giúp hai nước củng cố chuỗi cung ứng đạn dược, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

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Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (bên trái) và người đồng cấp Slovakia Robert Kalinak (bên phải). (Ảnh:TASR.sk)

Liên quan đến chương trình SAN, ông Kosiniak-Kamysz cho biết, SAN là hệ thống phòng thủ chống UAV của Ba Lan, có nhiệm vụ phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa UAV thông qua mạng lưới cảm biến radar tiên tiến cùng tổ hợp vũ khí đa dạng. Hai nước sẽ hợp tác phát triển hệ thống này và cung cấp cho Slovakia.

Về phía Slovakia, Bộ trưởng Quốc phòng Kaliňák nhận định, Ba Lan hiện là quốc gia dẫn đầu châu Âu trong hoạt động hiện đại hóa lực lượng vũ trang, đồng thời cho biết, Slovakia muốn đóng góp vào an ninh của những nước láng giềng thân cận nhất và đánh giá cao năng lực phòng thủ chống UAV của Ba Lan. Theo ông, hiện có rất nhiều hệ thống phòng thủ chống UAV, tuy nhiên hệ thống SAN là một trong những giải pháp hiệu quả.

Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa Slovakia và Ba Lan được ký kết trong bối cảnh các nước NATO đẩy mạnh mở rộng sản xuất quốc phòng trong nước nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Bên cạnh đó, NATO cũng đang tăng cường phòng không và phòng thủ chống UAV, nhất là sau các vụ UAV xâm phạm không phận ở sườn phía Đông của liên minh.

Theo giới phân tích, Ý định thư nhằm kết hợp năng lực sản xuất đạn pháo của Slovakia với hệ thống chống UAV của Ba Lan không chỉ củng cố an ninh của hai nước, mà còn góp phần tăng cường bảo vệ hạ tầng và không phận NATO trong bối cảnh căng thẳng an ninh khu vực ngày càng gia tăng.

Như Hoa/VOV-Praha
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