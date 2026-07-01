Thủ tướng Thái Lan thăm Malaysia, tăng cường phối hợp ổn định tình hình miền Nam

Theo Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan Chatchai Bangchuad, việc tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới chung sẽ là nội dung trọng tâm được Thủ tướng Anutin nêu ra trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Malaysia, Thủ tướng Anwar Ibrahim.

Ông Chatchai ghi nhận các biện pháp siết chặt quản lý biên giới của Malaysia thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp này đối với an ninh trật tự giữa hai nước.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: VP Thủ tướng Thái Lan

Vùng biên giới giữa Thái Lan và Malaysia vốn là địa bàn phức tạp, nơi các nhóm vũ trang thường lợi dụng địa hình để ẩn náu trước các chiến dịch truy quét của lực lượng an ninh Thái Lan. Một số thành viên chủ chốt của tổ chức Barisan Revolusi Nasional (BRN) – lực lượng đang tham gia tiến trình hòa đàm do Malaysia làm trung gian – được cho là đang cư trú tại Malaysia.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại miền Nam Thái Lan có dấu hiệu leo thang căng thẳng với nhiều vụ tấn công bằng bom và súng nhằm vào lực lượng chức năng và hạ tầng công cộng. Gần đây nhất, vào đêm 28/6, một loạt các vụ nổ tại trạm xăng ở các tỉnh Pattani và Yala đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Ngay sau đó, trưa ngày 29/6, hai du khách Malaysia bị thương trong vụ đánh bom ven đường tại huyện Tak Bai, tỉnh Narathiwat.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy thiết bị nổ tự chế nặng khoảng 70kg được giấu trong cống ngầm và kích hoạt từ xa. Một số linh kiện chế tạo bom không có nguồn gốc tại Thái Lan, khiến cơ quan chức năng nghi ngờ có yếu tố hỗ trợ từ bên ngoài. Vụ nổ được cho là nhằm vào xe quân sự, song đã trúng phải ô tô của du khách Malaysia đang di chuyển trong khu vực.

Giới quan sát nhận định chuyến thăm Malaysia của Thủ tướng Anutin sẽ là cơ hội để hai nước thúc đẩy hợp tác an ninh biên giới, đồng thời củng cố tiến trình đối thoại hòa bình tại miền Nam Thái Lan.