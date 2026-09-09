English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Trung Quốc yêu cầu ưu tiên nguồn lực cho dân sinh

Thứ Tư, 17:50, 09/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường yêu cầu đặt việc giải quyết những vấn đề bức thiết của người dân lên hàng đầu trong quá trình cải tạo, đổi mới đô thị; ưu tiên sử dụng không gian công cộng, cơ sở dịch vụ và nguồn lực sinh thái sau cải tạo để đáp ứng nhu cầu dân sinh.

 

Phát biểu tại phiên học tập chuyên đề lần thứ 21 của Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 8/9, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy chất lượng cao công tác cải tạo, đổi mới đô thị, đưa phát triển đô thị chuyển sang hướng chú trọng chiều sâu, chất lượng và hiệu quả.

thu tuong trung quoc yeu cau uu tien nguon luc cho dan sinh hinh anh 1
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường chủ trì phiên học tập chuyên đề lần thứ 21 của Quốc vụ viện Trung Quốc (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Ông Lý Cường cho rằng, cùng với quá trình công nghiệp hóa kiểu mới, đô thị hóa kiểu mới, những thay đổi về dân số, động lực phát triển và thị trường bất động sản đang đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển thành phố. Cải tạo đô thị vì vậy trở thành công cụ quan trọng nhằm cải thiện điều kiện sống, nâng cao phúc lợi người dân, mở rộng nhu cầu trong nước và thúc đẩy chuyển đổi động lực tăng trưởng.

Ông nhấn mạnh cần dành các nguồn lực tốt nhất cho người dân; ưu tiên sử dụng không gian công cộng, cơ sở dịch vụ và nguồn lực sinh thái được cải tạo, khai thác để đáp ứng nhu cầu dân sinh. Các địa phương cần xác định đúng những điểm yếu, những vấn đề người dân đang quan tâm, bức xúc để có biện pháp cụ thể cải thiện điều kiện nhà ở và đời sống. Trong quá trình cải tạo đô thị, Thủ tướng Trung Quốc đặc biệt yêu cầu nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; chủ động ứng phó với lũ lụt, cháy nổ, động đất cùng các loại rủi ro khác.

Trung Quốc dự kiến lấy việc xây dựng “sáu mạng lưới” hạ tầng làm cơ hội để nâng cao tiêu chuẩn phòng chống thiên tai đối với các công trình hạ tầng then chốt tại những thành phố quan trọng và khu vực có nguy cơ thiên tai cao. Tổng vốn đầu tư cho các lĩnh vực này trong giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, từ năm 2026 đến 2030, dự kiến vượt 10.000 tỷ Nhân dân tệ. 

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, Trung Quốc sẽ cải tạo đồng bộ nhà ở, khu dân cư, cộng đồng dân cư, các khu phố và khu nhà xưởng cũ; khuyến khích phát triển các ngành nghề, mô hình kinh doanh mới để nâng cao chất lượng sống và sức sống đô thị.

Thủ tướng Lý Cường cũng nhấn mạnh cải tạo đô thị là công trình mang tính hệ thống, đòi hỏi tăng đầu tư của Chính phủ, phối hợp chính sách tài khóa - tài chính, mở rộng hỗ trợ tín dụng và hoàn thiện các công cụ như quỹ cải tạo đô thị để xây dựng hệ thống đầu tư - tài trợ đa dạng và bền vững.

Trung Kiên/VOV-Bắc KInh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc ban hành văn bản tư pháp đầu tiên về AI
Trung Quốc ban hành văn bản tư pháp đầu tiên về AI

VOV.VN - Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc vừa ban hành văn bản tư pháp đầu tiên liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó quy định trách nhiệm đối với các hành vi sử dụng AI để đổi mặt, giả giọng nói, giả mạo người nổi tiếng bán hàng hoặc áp dụng giá khác biệt đối với người tiêu dùng.

Trung Quốc ban hành văn bản tư pháp đầu tiên về AI

Trung Quốc ban hành văn bản tư pháp đầu tiên về AI

VOV.VN - Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc vừa ban hành văn bản tư pháp đầu tiên liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó quy định trách nhiệm đối với các hành vi sử dụng AI để đổi mặt, giả giọng nói, giả mạo người nổi tiếng bán hàng hoặc áp dụng giá khác biệt đối với người tiêu dùng.

Trung Quốc đẩy nhanh xây dựng kho dự án “6 mạng lưới” hạ tầng trọng điểm
Trung Quốc đẩy nhanh xây dựng kho dự án “6 mạng lưới” hạ tầng trọng điểm

VOV.VN - Trung Quốc sẽ đẩy nhanh việc xây dựng kho dự án “6 mạng lưới”, bao gồm mạng lưới tính toán và mạng lưới điện thế hệ mới, nhằm bảo đảm các dự án hạ tầng trọng điểm này được triển khai hiệu quả và có trật tự.

Trung Quốc đẩy nhanh xây dựng kho dự án “6 mạng lưới” hạ tầng trọng điểm

Trung Quốc đẩy nhanh xây dựng kho dự án “6 mạng lưới” hạ tầng trọng điểm

VOV.VN - Trung Quốc sẽ đẩy nhanh việc xây dựng kho dự án “6 mạng lưới”, bao gồm mạng lưới tính toán và mạng lưới điện thế hệ mới, nhằm bảo đảm các dự án hạ tầng trọng điểm này được triển khai hiệu quả và có trật tự.

Trung Quốc thúc đẩy phát triển đội ngũ giáo viên trong thời đại số
Trung Quốc thúc đẩy phát triển đội ngũ giáo viên trong thời đại số

VOV.VN - Trung Quốc vừa khởi động Kế hoạch hành động quốc gia phát triển đội ngũ giáo viên, trong đó tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thu hẹp chênh lệch nguồn lực giáo dục giữa các vùng miền và tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo.

Trung Quốc thúc đẩy phát triển đội ngũ giáo viên trong thời đại số

Trung Quốc thúc đẩy phát triển đội ngũ giáo viên trong thời đại số

VOV.VN - Trung Quốc vừa khởi động Kế hoạch hành động quốc gia phát triển đội ngũ giáo viên, trong đó tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thu hẹp chênh lệch nguồn lực giáo dục giữa các vùng miền và tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ