Thủ tướng Trung Quốc yêu cầu ưu tiên nguồn lực cho dân sinh

Phát biểu tại phiên học tập chuyên đề lần thứ 21 của Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 8/9, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy chất lượng cao công tác cải tạo, đổi mới đô thị, đưa phát triển đô thị chuyển sang hướng chú trọng chiều sâu, chất lượng và hiệu quả.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường chủ trì phiên học tập chuyên đề lần thứ 21 của Quốc vụ viện Trung Quốc (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Ông Lý Cường cho rằng, cùng với quá trình công nghiệp hóa kiểu mới, đô thị hóa kiểu mới, những thay đổi về dân số, động lực phát triển và thị trường bất động sản đang đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển thành phố. Cải tạo đô thị vì vậy trở thành công cụ quan trọng nhằm cải thiện điều kiện sống, nâng cao phúc lợi người dân, mở rộng nhu cầu trong nước và thúc đẩy chuyển đổi động lực tăng trưởng.

Ông nhấn mạnh cần dành các nguồn lực tốt nhất cho người dân; ưu tiên sử dụng không gian công cộng, cơ sở dịch vụ và nguồn lực sinh thái được cải tạo, khai thác để đáp ứng nhu cầu dân sinh. Các địa phương cần xác định đúng những điểm yếu, những vấn đề người dân đang quan tâm, bức xúc để có biện pháp cụ thể cải thiện điều kiện nhà ở và đời sống. Trong quá trình cải tạo đô thị, Thủ tướng Trung Quốc đặc biệt yêu cầu nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; chủ động ứng phó với lũ lụt, cháy nổ, động đất cùng các loại rủi ro khác.

Trung Quốc dự kiến lấy việc xây dựng “sáu mạng lưới” hạ tầng làm cơ hội để nâng cao tiêu chuẩn phòng chống thiên tai đối với các công trình hạ tầng then chốt tại những thành phố quan trọng và khu vực có nguy cơ thiên tai cao. Tổng vốn đầu tư cho các lĩnh vực này trong giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, từ năm 2026 đến 2030, dự kiến vượt 10.000 tỷ Nhân dân tệ.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, Trung Quốc sẽ cải tạo đồng bộ nhà ở, khu dân cư, cộng đồng dân cư, các khu phố và khu nhà xưởng cũ; khuyến khích phát triển các ngành nghề, mô hình kinh doanh mới để nâng cao chất lượng sống và sức sống đô thị.

Thủ tướng Lý Cường cũng nhấn mạnh cải tạo đô thị là công trình mang tính hệ thống, đòi hỏi tăng đầu tư của Chính phủ, phối hợp chính sách tài khóa - tài chính, mở rộng hỗ trợ tín dụng và hoàn thiện các công cụ như quỹ cải tạo đô thị để xây dựng hệ thống đầu tư - tài trợ đa dạng và bền vững.