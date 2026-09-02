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Trung Quốc kêu gọi SCO thúc đẩy đa cực hóa và cải cách quản trị toàn cầu

Thứ Tư, 06:28, 02/09/2026
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VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất 4 chủ trương và 3 kiến nghị tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), nhấn mạnh vai trò của tổ chức trong thúc đẩy đa cực hóa và cải cách quản trị toàn cầu.

Ngày 1/9, Hội nghị Hội đồng nguyên thủ quốc gia thành viên SCO diễn ra tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, đúng dịp SCO kỷ niệm 25 năm thành lập.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng tình hình quốc tế đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa đối thoại và đối đầu, hợp tác cùng có lợi và tư duy tổng bằng không, chủ nghĩa đa phương và đơn phương; trong khi bóng mây chiến tranh vẫn chưa tan biến.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị lần thứ 26 Hội đồng nguyên thủ quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan ngày 1/9. Ảnh Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Định hướng của Trung Quốc đối với tiến trình phát triển SCO

Theo ông Tập Cận Bình, SCO cần chủ động định hướng tiến trình lịch sử, thúc đẩy thế giới đa cực hóa và cải cách hệ thống quản trị toàn cầu. Ông nhấn mạnh kinh nghiệm quan trọng nhất của SCO trong 25 năm qua là tìm được cách thức chung sống “không liên minh, không đối đầu, không nhằm vào bên thứ ba”, trên cơ sở tôn trọng lợi ích và lựa chọn phát triển của mỗi nước.

Bốn chủ trương hợp tác lớn do Trung Quốc đề xuất

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đề xuất bốn chủ trương lớn gồm ưu tiên phát triển, lấy an ninh làm trọng yếu, lấy người dân làm trung tâm và kiên trì đối thoại, hiệp thương.

Về phát triển, ông Tập Cận Bình đề nghị các nước mở rộng hợp tác trong trí tuệ nhân tạo, kinh tế số và công nghiệp xanh. Trung Quốc sẽ xây dựng Trung tâm Hợp tác quốc tế về ứng dụng trí tuệ nhân tạo dành cho các nước SCO, đồng thời phối hợp triển khai 100 dự án hợp tác khoa học - công nghệ trong ba năm tới.

Trong lĩnh vực an ninh, nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi tăng cường đấu tranh chống khủng bố, ly khai, cực đoan và tội phạm xuyên quốc gia; phản đối sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào công việc nội bộ của các nước. Ông đề xuất đưa SCO trở thành nền tảng quan trọng để thúc đẩy Sáng kiến An ninh Toàn cầu.

Về giao lưu nhân văn, Trung Quốc sẽ thành lập Trung tâm Hợp tác giáo dục cơ bản Trung Quốc - SCO, tiếp tục hỗ trợ các hoạt động giao lưu nhân dân, đào tạo nhân lực và kết nối giữa các cơ sở giáo dục, truyền thông, doanh nghiệp, viện nghiên cứu của các nước thành viên.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đề nghị các nước kiên trì đối thoại, hiệp thương, xử lý bất đồng bằng biện pháp chính trị và phối hợp ứng phó các vấn đề nóng như Ukraine, Trung Đông và Afghanistan. Ông khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng các nước thành viên triển khai chiến lược phát triển SCO trong 10 năm tới, hướng tới đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Bắc Kinh cũng bày tỏ ủng hộ các nước SCO triển khai hợp tác thí điểm liên quan đến Sáng kiến Quản trị Toàn cầu.

Các kiến nghị của Trung Quốc về cải cách quản trị toàn cầu

Tại phiên họp “SCO+” cùng ngày, ông Tập Cận Bình đã nêu ba kiến nghị lớn, bao gồm phát huy “sức mạnh SCO” nhằm thúc đẩy thịnh vượng chung tại lục địa Á - Âu; sử dụng “trí tuệ SCO” nhằm hỗ trợ các nước Phương Nam toàn cầu phát triển; và triển khai “hành động SCO” để thúc đẩy cải cách, hoàn thiện quản trị toàn cầu.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói và quyền đại diện của các nước Nam bán cầu trong các vấn đề quốc tế, bảo vệ uy tín của Liên Hợp Quốc, đồng thời nhấn mạnh các nước lớn cần đi đầu trong tôn trọng luật lệ và pháp quyền.

Hội nghị sau đó thông qua Tuyên bố Bishkek cùng 28 văn kiện hợp tác về an ninh, kinh tế, nhân văn và xây dựng tổ chức.

SCO được thành lập năm 2001 bởi Trung Quốc, Nga và bốn nước Trung Á; đến nay tổ chức đã mở rộng với sự tham gia của Ấn Độ, Pakistan, Iran và Belarus.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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