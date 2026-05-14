Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong phòng chống tội phạm

Thứ Năm, 07:18, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Cơ quan phòng chống Ma tuý và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) và hai bên đã phối hợp hiệu quả trong nhiều hoạt động song phương và tiến trình đa phương liên quan đến phòng chống tội phạm.

Ngày 13/5/2026, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở thủ đô Vienna, Cộng hòa Áo, tân Tổng giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Vienna (UNOV) kiêm Giám đốc điều hành Cơ quan phòng chống Ma tuý và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) Monica Kathina Juma đã chính thức nhậm chức và chào xã giao các Đại sứ, Đại diện thường trực các nước bên cạnh Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Vienna.

Việt Nam mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong thời gian tới, nhất là các tiến trình ngoại giao - pháp lý cần thiết để Công ước Hà Nội sớm có hiệu lực và được đưa vào thực thi hiệu quả.

Tại buổi làm việc, thay mặt Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng nhấn mạnh, Việt Nam gửi lời chúc mừng và đánh giá cao sự hỗ trợ của Cơ quan phòng chống Ma tuý và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) trong việc nâng cao năng lực quốc gia về phòng chống tội phạm và tư pháp hình sự, kiểm soát ma túy và giải quyết các thách thức đang nổi lên, đặc biệt là tội phạm mạng. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với UNODC và hai bên đã phối hợp hiệu quả trong nhiều hoạt động song phương và tiến trình đa phương liên quan đến phòng chống tội phạm. 

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng nhấn mạnh, Việt Nam gửi lời chúc mừng và đánh giá cao sự hỗ trợ của Cơ quan phòng chống Ma tuý và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) trong việc nâng cao năng lực quốc gia về phòng chống tội phạm và tư pháp hình sự, kiểm soát ma túy,..

Nhân dịp này, Đại sứ gửi lời cảm ơn cơ quan này đã phối hợp với Việt Nam trong việc tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào tháng 10/2025 (Công ước Hà Nội). Việt Nam mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong thời gian tới, nhất là các tiến trình ngoại giao - pháp lý cần thiết để Công ước Hà Nội sớm có hiệu lực và được đưa vào thực thi hiệu quả, góp phần vào quá trình bảo đảm an ninh mạng và phòng chống các loại tội phạm công nghệ cao, giúp các quốc gia phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo hiệu quả.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, tân Tổng giám đốc UNOV kiêm Giám đốc Điều hành UNODC đã chỉ ra các thách thức an ninh phi truyền thống như tội phạm xuyên quốc gia, ma túy và an ninh mạng đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu. Tuy nhiên, bà khẳng định chủ nghĩa đa phương tiếp tục giữ vai trò then chốt trong ứng phó với các thách thức toàn cầu. Những khó khăn hiện nay cũng là cơ hội thúc đẩy LHQ đổi mới và cải cách hoạt động, đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của tình hình quốc tế.

Thời gian tới, một trong những ưu tiên hàng đầu là hoàn thiện chiến lược hoạt động mới của UNODC và lộ trình cải cách tương ứng nhằm giúp tổ chức hoạt động tập trung, linh hoạt và hiệu quả hơn. Bà cam kết tiếp tục củng cố cách tiếp cận toàn diện, bao trùm, đẩy mạnh phối hợp giữa các chương trình và lĩnh vực chuyên môn, mở rộng hợp tác với các tổ chức và các bên  liên quan nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng.

Bà Juma chia sẻ ba phương châm chủ đạo cho nhiệm kỳ mới gồm “trách nhiệm tập thể”, “niềm tin” và “cam kết”, đồng thời khẳng định sẽ làm việc một cách cởi mở và xây dựng với tất cả các quốc gia thành viên nhằm nâng cao hiệu quả và tác động thực chất của UNODC đối với người dân và cộng đồng trên toàn thế giới.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: Việt Nam và Liên hợp quốc phòng chống tội phạm hợp tác Việt Nam và Liên hợp quốc Đại sứ Việt Nam tội phạm xuyên biên giới
Pháp chính thức trình đề xuất an ninh eo biển Hormuz lên Liên hợp quốc
VOV.VN - Ngày 12/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo nước này sẽ sớm đưa ra một sáng kiến quan trọng tại Liên hợp quốc nhằm thiết lập một sứ mệnh giám sát an ninh "trung lập" tại eo biển Hormuz.

Liên hợp quốc ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch NPT
VOV.VN - Ngày 23/4, tại New York, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc đã có buổi làm việc với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres để trao đổi về quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc và công tác chuẩn bị cho Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11.

Iran kêu gọi Liên Hợp Quốc lên án việc Mỹ bắt giữ tàu của nước này
VOV.VN - Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc hôm 22/4 đã gửi thư tới tổ chức này và Hội đồng Bảo an, kêu gọi đưa ra phản ứng “kiên quyết và dứt khoát” đối với việc Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran vào cuối tuần qua. 

