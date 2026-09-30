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Thuế quan phủ bóng Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G20

Thứ Tư, 17:09, 30/09/2026
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VOV.VN - Ngày 30/9, các Bộ trưởng Thương mại Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G20) bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, Mỹ.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh chính sách thuế quan của Mỹ đang tác động đáng kể đến quan hệ thương mại giữa các nền kinh tế lớn. Bên cạnh các vấn đề như lao động cưỡng bức, chuỗi cung ứng và cải cách hệ thống thương mại, tranh luận về thuế quan và tình trạng dư thừa công suất sản xuất được dự báo là những nội dung đáng chú ý.

Đây là cuộc họp cấp bộ trưởng thương mại đầu tiên của G20 trong năm Chủ tịch của Mỹ. Theo Đại diện Thương mại Jamieson Greer, Mỹ muốn thúc đẩy thảo luận về những vấn đề bị xem là nguyên nhân gây mất cân đối thương mại toàn cầu, trong đó có dư thừa công suất sản xuất.

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Thuế quan phủ bóng Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G20. Ảnh: G20

Một trong những điểm được quan tâm là cuộc điều tra theo Điều 301 của Mỹ về tình trạng dư thừa công suất công nghiệp tại Trung Quốc và một số đối tác thương mại khác. Ông Jamieson Greer cho biết Mỹ sẽ tính đến những mức thuế đã được thỏa thuận trong các hiệp định thương mại khi xem xét các biện pháp tiếp theo. Theo ông, việc thực thi các thỏa thuận này có thể góp phần giảm tác động của tình trạng dư thừa công suất.

“Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các ngành công nghiệp trong nước để đánh giá quan điểm của họ về những hành vi thương mại không công bằng có thể vẫn đang diễn ra ở nước ngoài. Đây là cơ sở pháp lý để xem xét bất kỳ biện pháp nào theo Điều 301. Vì vậy, chúng tôi cam kết tiếp tục phối hợp với các ngành công nghiệp trong quá trình này”, ông Greer nói.

Trong khi đó, cách nhìn về nguyên nhân và giải pháp đối với tình trạng mất cân đối thương mại vẫn có sự khác biệt. Mỹ cho rằng dư thừa công suất có thể gây sức ép lên sản xuất và việc làm tại các thị trường khác. Trung Quốc không đồng tình với cách tiếp cận này và cho rằng những tranh luận về “mất cân bằng kinh tế” và “dư thừa năng lực sản xuất” không nên trở thành cơ sở để gia tăng các biện pháp hạn chế thương mại.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hoàng Linh nhấn mạnh: “Trung Quốc cho rằng những hành động như vậy chỉ làm xáo trộn trật tự kinh tế, thương mại toàn cầu và cản trở sự phát triển lành mạnh của kinh tế thế giới. Tất cả các quốc gia cần duy trì chủ nghĩa đa phương, tăng cường phối hợp chính sách, mở rộng hợp tác và cởi mở, cùng bảo đảm các chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu ổn định, thông suốt, qua đó thúc đẩy các kết quả hợp tác cùng có lợi, cùng thắng”.

Những khác biệt này khiến việc tìm kiếm một đồng thuận lớn tại Milwaukee không dễ dàng. Chuyên gia Josh Lipsky thuộc Hội đồng Đại Tây Dương nhận định không nên kỳ vọng vào một “bước đột phá” tại cuộc họp. Trong khi đó, cựu quan chức thương mại Mỹ Wendy Cutler cho rằng các đối tác G20 sẽ vừa tìm cách duy trì hợp tác với Mỹ, vừa nêu những quan ngại về chính sách thuế quan của nước này.

Sức ép thương mại cũng thúc đẩy một số nền kinh tế tìm cách đa dạng hóa quan hệ và thị trường. Canada, Liên minh châu Âu và Australia đều nhấn mạnh nhu cầu duy trì thương mại dựa trên luật lệ và mở rộng hợp tác với các đối tác khác. Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell cho rằng các nền kinh tế cần hợp tác để duy trì dòng chảy thương mại trong bối cảnh những rào cản thương mại gia tăng.

Vì vậy, điểm đáng chú ý của cuộc họp không chỉ là liệu G20 có đạt được một thỏa thuận mới hay không, mà còn là khả năng các nền kinh tế lớn duy trì đối thoại và tìm kiếm những điểm đồng thuận giữa những khác biệt ngày càng rõ về chính sách thương mại.

Thu Hoài/VOV1
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