Thượng viện Mỹ phê chuẩn tân Đại sứ tại Việt Nam

Thứ Tư, 11:07, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

Thượng viện Mỹ chiều 18/5 (giờ địa phương) đã phê chuẩn bà Jennifer Wicks McNamara làm tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Mỹ tại Việt Nam.

Trang web chính thức của Thượng viện Mỹ cho hay gói phê chuẩn gồm 49 đề cử nhân sự, trong đó có chức vụ Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, đã được thông qua bằng hình thức biểu quyết ghi danh với kết quả 46 phiếu thuận, 43 phiếu chống.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. (Ảnh: THX)

Bà Jennifer Wicks McNamara được Tổng thống Donald Trump đề cử vào vị trí Đại sứ Mỹ tại Việt Nam thay cho ông Marc E. Knapper kết thúc nhiệm kỳ vào đầu năm nay.

Bà McNamara hiện là Giám đốc Văn phòng bổ nhiệm của Tổng thống tại Nhà Trắng, vị trí bà đảm nhiệm từ năm 2012 và từng phục vụ dưới 4 đời tổng thống Mỹ. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong chính phủ liên bang, bà được đánh giá là một công chức chuyên nghiệp, am hiểu sâu về quản trị, lập pháp và chính sách đối ngoại.

Trong sự nghiệp tại Bộ Ngoại giao Mỹ, bà McNamara từng giữ nhiều chức vụ quan trọng, bao gồm Chánh văn phòng phụ trách nguồn lực viện trợ nước ngoài, Cố vấn cấp cao về lập pháp và quan hệ công chúng cho Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách quản lý, và Trợ lý đặc biệt cho Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách hành chính.

Theo giới chức Mỹ, bà McNamara từng đóng vai trò chủ chốt trong việc hiện đại hóa hệ thống chức danh ngoại giao của Bộ Ngoại giao và tham gia lập kế hoạch cho các đợt chuyển giao quyền lực tổng thống.

Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 13/5 đã bỏ phiếu phê chuẩn ông Kevin Warsh giữ chức Chủ tịch Cục dự trữ liên bang (Fed), đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong bộ máy điều hành ngân hàng trung ương Mỹ trong bối cảnh nền kinh tế nước này vẫn đối mặt với nhiều áp lực về lạm phát và tăng trưởng.

Theo TTXVN
Thượng viện Mỹ tiếp tục bác nghị quyết chấm dứt chiến tranh với Iran

Thượng viện Mỹ chặn đề xuất hạn chế quyền quân sự của ông Trump đối với Cuba

Thượng viện Mỹ bác nghị quyết hạn chế quyền chiến tranh của ông Trump với Iran

