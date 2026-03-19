Tiến trình đàm phán về Ukraine sẽ tạm thời gián đoạn

Thứ Năm, 20:33, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (19/3), Điện Kremlin cho biết tiến trình đàm phán ba bên về giải quyết xung đột Ukraine hiện đang tạm thời gián đoạn do bối cảnh quốc tế và việc sắp xếp lịch trình của các bên liên quan.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết hiện các cuộc đàm phán hòa bình liên quan xung đột tại Ucraina đang tạm thời bị gián đoạn do các yếu tố khách quan về bối cảnh quốc tế và điều này không đồng nghĩa với việc quá trình đình trệ sẽ kéo dài. Ngay sau khi các bên thống nhất được lịch trình, đặc biệt là phía Mỹ, các cuộc đàm phán sẽ được tái khởi động. Phía Nga hy vọng rằng tiến trình đối thoại sẽ tiếp tục được nối lại sớm nhất có thể và nước này vẫn duy trì các kênh liên lạc với các bên liên quan.

Quân đội Ukraine khai hỏa lựu pháo tự hành Caesar về phía quân đội Nga trên tiền tuyến ở khu vực Zaporizhzhia. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 18/3, trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết việc đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này vẫn còn nhiều triển vọng. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định nước này vẫn theo đuổi con đường ngoại giao và kêu gọi các bên tiếp tục tìm kiếm các phương án nhằm chấm dứt xung đột.

Châu Âu có thể “ra điều kiện” với ông Trump về Iran để đổi lấy hỗ trợ cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhận định châu Âu có thể đề xuất với ông Trump điều mà ông mong muốn, đó là hỗ trợ quân sự nhằm bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz. Đổi lại, điều kiện của châu Âu là Washington phải cung cấp đầy đủ hỗ trợ để Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Minh Phượng/VOV-Moscow
Tin liên quan

Nga tăng cường tấn công các khu vực trọng yếu tại miền Tây Ukraine

VOV.VN - Tối 18/3, lực lượng Nga đã tăng cường tiến hành tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và cơ quan an ninh tại miền Tây Ukraine, khiến nhiều khu vực bị mất điện và gián đoạn cấp nước.

Dòng tiền từ dầu mỏ có thể thay đổi chiến lược quân sự của Nga tại Ukraine

VOV.VN - Quyết định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang làm dấy lên lo ngại sâu sắc tại Washington và Kiev, khi nguồn thu bổ sung có thể mang lại cho Điện Kremlin tới 150 triệu USD mỗi ngày, một dòng tiền có thể tiếp sức đáng kể cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm hai ngôi làng tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát thêm hai khu định cư tại các khu vực Sumy và Donetsk của Ukraine, trong bối cảnh hai bên tiếp tục đưa ra những tuyên bố trái chiều về tình hình trên chiến trường.

