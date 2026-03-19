Tiến trình đàm phán về Ukraine sẽ tạm thời gián đoạn

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết hiện các cuộc đàm phán hòa bình liên quan xung đột tại Ucraina đang tạm thời bị gián đoạn do các yếu tố khách quan về bối cảnh quốc tế và điều này không đồng nghĩa với việc quá trình đình trệ sẽ kéo dài. Ngay sau khi các bên thống nhất được lịch trình, đặc biệt là phía Mỹ, các cuộc đàm phán sẽ được tái khởi động. Phía Nga hy vọng rằng tiến trình đối thoại sẽ tiếp tục được nối lại sớm nhất có thể và nước này vẫn duy trì các kênh liên lạc với các bên liên quan.

Quân đội Ukraine khai hỏa lựu pháo tự hành Caesar về phía quân đội Nga trên tiền tuyến ở khu vực Zaporizhzhia. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 18/3, trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết việc đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này vẫn còn nhiều triển vọng. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định nước này vẫn theo đuổi con đường ngoại giao và kêu gọi các bên tiếp tục tìm kiếm các phương án nhằm chấm dứt xung đột.