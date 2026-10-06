Tổng thống Pezeshkian nhận định về mục tiêu thực sự của Mỹ với Iran

Trong tuyên bố chính thức được các phương tiện truyền thông nhà nước Iran trích dẫn, Tổng thống Masoud Pezeshkian cáo buộc Mỹ đã 3 lần phát động tấn công chống Iran, ngay sau khi hai bên vừa tiến hành đối thoại.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York hồi tháng 9 (Ảnh: Reuters)

Ông Pezeshkian khẳng định thực tế này cho thấy mục tiêu thực sự của Mỹ là lật đổ Nhà nước Hồi giáo Iran, chứ không phải đối thoại. Tổng thống Iran nhấn mạnh với một kẻ thù luôn theo đuổi chính sách ám sát, trừng phạt, gây sức ép, đe dọa và phá vỡ cam kết, việc đàm phán là vô nghĩa.

Tuyên bố của Tổng thống Iran đưa ra trong bối cảnh các cuộc hòa đàm Mỹ- Iran tiếp tục đình trệ kéo dài. Kể từ giữa tháng 6, hai bên chưa tổ chức thêm bất kỳ vòng đàm phán chính thức nào. Ngày 22/9 vừa qua, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Đặc phái viên Steve Witkoff, đã có cuộc trao đổi gián tiếp không chính thức bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, dưới sự trung gian của Qatar. Tuy nhiên, lần đối thoại này không tạo được bất kỳ đột phá hay tiến triển đáng kể nào.

Còn trên thực địa, Washington liên tục gia tăng sức ép lên Tehran, bao gồm phong tỏa hải quân, thực thi lệnh cấm bay và siết chặt giao dịch kinh tế giữa Iran với các nước. Biện pháp trừng phạt của Mỹ khiến kinh tế Iran gặp thách thức nghiêm trọng. Đầu tuần này, đồng nội tệ rial của Iran rơi xuống mức thấp nhất trong lịch sử, trong khi tỷ lệ lạm đạt mức phát cao chưa từng có, lên tới hơn 84% trong tháng 8 vừa qua.